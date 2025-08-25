خبرگزاری کار ایران
ابهام تازه درباره آینده مهاجم ایرانی اینتر

غیبت معنادار طارمی در شروع فصل سری‌آ

ستاره ایرانی اینترمیلان در فهرست دیدار افتتاحیه سری‌آ مقابل تورینو قرار نگرفت تا دوباره شایعات درباره آینده‌اش شدت بگیرد.

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی در نخستین بازی فصل جدید سری‌آ ایتالیا غایب خواهد بود؛ تصمیمی که به گفته منابع ایتالیایی، از جمله فابریتزیو رومانو، در ارتباط با مذاکرات نقل‌وانتقالاتی پیرامون این مهاجم ایرانی اتخاذ شده است. طبق گزارش‌ها، باشگاه اینتر با پیشنهاداتی برای فروش طارمی روبه‌رو شده و حتی نام بشیکتاش ترکیه نیز در میان گزینه‌ها مطرح شده است.

روزنامه کوریره دلو اسپورت نیز تأکید کرده که طارمی باوجود داشتن دو سال قرارداد با نراتزوری، در برنامه‌های اصلی باشگاه جایی ندارد و مدیران اینتر در صورت رسیدن پیشنهاد مناسب، آماده قطع همکاری با او هستند. با این حال، برخی منابع ایتالیایی گفته‌اند که این تصمیم فعلاً موقتی است و همه‌چیز به سرنوشت مذاکرات نقل‌وانتقالاتی بستگی دارد.

طارمی که تابستان گذشته به عنوان بازیکن آزاد از پورتو به اینتر پیوست، در فصل گذشته تنها موفق به ثبت ۳ گل و ۹ پاس گل در ۴۳ بازی برای این تیم شد. عملکردی که با انتظارات از یک مهاجم باتجربه و بین‌المللی فاصله داشت و حالا احتمال جدایی زودهنگام او از جمع شاگردان کریستین کیه‌وو را افزایش داده است.

با توجه به نیاز تیم‌هایی چون بشیکتاش و چند باشگاه اروپایی دیگر به یک مهاجم تمام‌کننده، باید دید طارمی در هفته پایانی پنجره تابستانی چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.

