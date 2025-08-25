خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب دو تیم پیکان و استقلال خوزستان

ترکیب دو تیم پیکان و استقلال خوزستان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته دوم از رقابت های لیگ برتر از ساعت  19:15 امشب تیم های پیکان و استقلال خوزستان با هم مصاف می دهند.

ترکیب پیکان برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری

ترکیب استقلال خوزستان برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

امید افشین، محمد شریفی، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حسین احمدی، محمدمهدی احمدی و امیرحسین جلالی‌وند

