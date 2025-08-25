خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضربه سنگین به آرسنال: ساکا چهار هفته دور از میادین

ضربه سنگین به آرسنال: ساکا چهار هفته دور از میادین
کد خبر : 1677931
لینک کوتاه کپی شد.

بوکایو ساکا به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ، دیدار حساس آرسنال برابر لیورپول را از دست خواهد داد و تا یک ماه از ترکیب توپچی‌ها دور خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، بوکایو  ساکا، وینگر انگلیسی آرسنال، به‌دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ پای چپ، برای مدت حداکثر چهار هفته از میادین دور خواهد بود. این آسیب‌دیدگی در جریان پیروزی ۵-۰ آرسنال برابر لیدز در هفته دوم لیگ برتر رخ داد؛ جایی که ساکا در نیمه دوم بازی با ناراحتی زمین را ترک کرد.

میکل آرتتا در کنفرانس خبری پس از بازی از مصدومیت ستاره ۲۷ ساله خود ابراز نگرانی کرده بود، اما اسکن‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که آسیب‌دیدگی به آن شدت نیست و دوره نقاهت ساکا کوتاه‌تر از حد انتظار خواهد بود. با این حال، او دیدار این هفته برابر لیورپول را به‌طور قطع از دست خواهد داد.

در این دیدار همچنین مارتین اودگارد، کاپیتان آرسنال نیز در نیمه اول بازی با آسیب از ناحیه شانه راست تعویض شد و در هنگام خروج از ورزشگاه، شانه‌اش در آتل بسته شده بود. هرچند هنوز مشخص نیست شدت آسیب چقدر است، اما باشگاه امیدوار است این مصدومیت نیز طولانی‌مدت نباشد و احتمال حضور اودگارد در دیدار مقابل لیورپول هنوز منتفی نشده است.

آرسنال در دو هفته ابتدایی فصل جدید با مصدومیت‌های پیاپی مواجه شده است. در هفته نخست نیز کای هاورتز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو از ترکیب تیم کنار رفت و هنوز مدت دوری او مشخص نشده است. ساکا نیز در فصل گذشته بیش از سه ماه به دلیل پارگی همسترینگ پای راست دور از میادین بود و اودگارد نیز ۱۲ بازی فصل قبل را به‌خاطر مصدومیت از ناحیه مچ پا از دست داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور