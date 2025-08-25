ضربه سنگین به آرسنال: ساکا چهار هفته دور از میادین

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، بوکایو ساکا، وینگر انگلیسی آرسنال، به‌دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ پای چپ، برای مدت حداکثر چهار هفته از میادین دور خواهد بود. این آسیب‌دیدگی در جریان پیروزی ۵-۰ آرسنال برابر لیدز در هفته دوم لیگ برتر رخ داد؛ جایی که ساکا در نیمه دوم بازی با ناراحتی زمین را ترک کرد.

میکل آرتتا در کنفرانس خبری پس از بازی از مصدومیت ستاره ۲۷ ساله خود ابراز نگرانی کرده بود، اما اسکن‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که آسیب‌دیدگی به آن شدت نیست و دوره نقاهت ساکا کوتاه‌تر از حد انتظار خواهد بود. با این حال، او دیدار این هفته برابر لیورپول را به‌طور قطع از دست خواهد داد.

در این دیدار همچنین مارتین اودگارد، کاپیتان آرسنال نیز در نیمه اول بازی با آسیب از ناحیه شانه راست تعویض شد و در هنگام خروج از ورزشگاه، شانه‌اش در آتل بسته شده بود. هرچند هنوز مشخص نیست شدت آسیب چقدر است، اما باشگاه امیدوار است این مصدومیت نیز طولانی‌مدت نباشد و احتمال حضور اودگارد در دیدار مقابل لیورپول هنوز منتفی نشده است.

آرسنال در دو هفته ابتدایی فصل جدید با مصدومیت‌های پیاپی مواجه شده است. در هفته نخست نیز کای هاورتز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو از ترکیب تیم کنار رفت و هنوز مدت دوری او مشخص نشده است. ساکا نیز در فصل گذشته بیش از سه ماه به دلیل پارگی همسترینگ پای راست دور از میادین بود و اودگارد نیز ۱۲ بازی فصل قبل را به‌خاطر مصدومیت از ناحیه مچ پا از دست داد.

