عثمان دمبله:
مسی به من گفت اگر جدی باشی به رویاهایت میرسی
عثمان دمبله، ستاره فرانسوی پاریسنژرمن، فاش کرد چگونه توصیههای لیونل مسی درباره «جدی بودن برای رسیدن به رؤیاها» مسیر حرفهایاش را تغییر دادهاند.
به گزارش ایلنا، عثمان دمبله که سابقه قهرمانی در جام جهانی و لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد، حالا در تلاش است تا عنوان بهترین بازیکن جهان را نیز از آن خود کند. عملکرد درخشان او با پیراهن پاریسنژرمن در فصل ۲۵-۲۰۲۴ باعث شده بسیاری او را یکی از گزینههای جدی برای دریافت توپ طلا بدانند.
با این حال، رسیدن به چنین جایگاهی همیشه در دسترس نبود. دمبله که در سال ۲۰۱۷ از دورتموند به بارسلونا پیوست، در آن دوران با مشکلات زیادی از جمله مصدومیتها و افت فرم روبهرو شد. اما حضور در کنار یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ، یعنی لیونل مسی، برایش نقطه عطف بزرگی بود.
دمبله در گفتوگو با مجله «FourFourTwo» گفت: «از همان روز اول رابطه خیلی خوبی با مسی داشتم. کمد من دقیقاً کنار کمد او بود و او از همان ابتدا توصیههای زیادی به من کرد. مسی کسی بود که ناخودآگاه میدانست تو چه میخواهی. به من گفت اگر میخواهی به رؤیاهایت برسی باید خیلی جدی باشی.»
او افزود: «بعد از آن، فقط تماشا کردم و از هر کاری که در زمین انجام میداد درس گرفتم. چه در نقش شماره ۱۰ بازی میکرد، چه شماره ۹، جایگیریاش همیشه عالی بود. بعضی وقتها برای چهار یا پنج دقیقه اصلاً به چشم نمیآمد، اما بهمحض اینکه توپ را میگرفت، دقیقاً میدانست چه کار کند. او کاملاً با حرکات جوردی آلبا هماهنگ بود، میدانست چه زمانی توپ به او خواهد رسید. درک بالایی از فوتبال دارد و همیشه میداند کجا قرار بگیرد.»
پیش از آنکه مسی در سال ۲۰۲۱ راهی پاریس شود، دمبله و مسی طی چهار فصل در بارسلونا ۹۵ بازی کنار هم انجام دادند. دمبله همچنین در این مصاحبه با خنده گفت که از حالا برای دختر دو سالهاش از بازی در کنار «بزرگترین بازیکن تمام دوران» تعریف میکند.
ستاره فرانسوی در فصل گذشته با ثبت ۳۵ گل در تمامی رقابتها، نقش مهمی در قهرمانی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا و کسب سهگانه داخلی ایفا کرد. دمبله امیدوار است این فصل رؤیای شخصیاش را نیز محقق کند و در مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ که روز ۲۲ سپتامبر برگزار خواهد شد، عنوان بهترین بازیکن جهان را از آن خود سازد.