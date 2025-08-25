مسابقه دشواری برابر ذوب آهن در پیش داریم
مورایس: نمیگویم پیانیچ چه اندازه به استقلال نزدیک است
نونو میگل مورایس، مربی استقلال تهران، در نشست خبری پیش از دیدار استقلال و ذوبآهن، از غیبت سرمربی تیمش ابراز دلتنگی کرد و با تاکید بر اتحاد بازیکنان، هدف آبیها را تنها پیروزی در ادامه لیگ دانست.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو به دلیل محرومیت در نشست خبری حضور ندارد و جایگزین آن دستیارش نونو میگل مورایس در نشست خبری پیش از بازی استقلال برابر ذوبآهن اظهار داشت:«ابتدا لازم میدانم درباره سرمربی تیممان صحبت کنم. او طی شش هفته گذشته با سختکوشی فراوان کار کرده و عملکردی فوقالعاده از خود نشان داده است. ایشان مشغول آمادهسازی تیمی تازه و قدرتمند هستند. جای او در این نشست خبری خالی است و دلمان برای حضورش در کنار خط تنگ شده است. او حق دارد که کنار تیم باشد، هدایت مستقیم انجام دهد و به مجموعه کمک کند. در خصوص تیم خودمان نیز همانطور که پیشتر اشاره کرده بودم، ما در حال شکل دادن به تیمی جدید و نیرومند هستیم. شرایط تیم بسیار خوب است؛ جو رختکن عالی است، بازیکنان روحیه بالایی دارند و توانستهایم میان بازیکنان، کادر فنی و سرمربی یک اتحاد واقعی ایجاد کنیم.»
او ادامه داد:«بازیکنان تازهوارد به جمع ما اضافه شدهاند و هر کدام سطح متفاوتی دارند. یاسر آسانی از یک لیگ کاملاً رقابتی به استقلال آمده و آماده حضور در میدان است. موسی جنپو و داکنز نازون هم از لیگهایی کمرقابتتر به تیم پیوستهاند و نیاز به کار بیشتری دارند تا خود را به سطح سایر بازیکنان برسانند. زمان میبرد تا هماهنگ شوند و آماده خدمت به تیم شوند. خوشحالیم که این نفرات به جمع ما ملحق شدهاند و به آنها ایمان داریم؛ نه فقط به بازیکنان جدید بلکه به کل تیم باور داریم و مطمئنیم که میتوانند کمک بزرگی باشند.»
مورایس در خصوص رویارویی با ذوبآهن نیز بیان کرد:«فردا با تیمی سختکوش روبهرو خواهیم شد. آنها را آنالیز کردهایم. در بازی اخیرشان شکست خوردند اما شانس برد هم داشتند. مسابقهای دشوار و سنگین پیش رو داریم. احتمال دارد با سیستم پنج دفاعه یا ۵-۳-۲ بازی کنند اما برای رویارویی آمادهایم. ذوبآهن در ضدحملات، ارسالها، ضربات ایستگاهی و اوتهای بلند بسیار خطرناک است. هدف ما فقط یک چیز است؛ پیروزی. همانطور که در هفته نخست با برد آغاز کردیم، قصد داریم این روند را ادامه دهیم.»
مورایس در ادامه درباره مکان برگزاری مسابقه گفت:«این شرایطی است که باید بپذیریم. بدون شک ترجیح میدهیم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم، چون هواداران بیشتری حضور مییابند و ما به حمایتشان نیاز داریم. حالا باید در ورزشگاه شهر قدس بازی کنیم. از ظرفیت دقیق آن بیاطلاع هستم اما انتظار داریم هواداران ورزشگاه را پر کنند و همان فضای آزادی را بازسازی کنند تا پشتیبان ما باشند.»
مورایس در خصوص رسیدن استقلال به تیم ایدهآل کادر فنی توضیح داد:«هنوز در مرحله آمادهسازی هستیم. از نظر بدنی در مسیر مناسبی قرار داریم. بازیکنان جدید باید به سطح سایر نفرات برسند. در بعد تاکتیکی نیز خوشبختانه بازیکنان باتجربه و باهوشی داریم که روند پیشرفت تیم را تسریع میکنند. بعید میدانم رسیدن به شرایط ایدهآل زمان زیادی بطلبد و باید ببینیم اوضاع چگونه پیش میرود.»
او درباره شایعات جذب پیانیچ با لبخند گفت:«نمیتوانم بگویم او تا چه اندازه به تیم نزدیک است. ما در حال بررسی هستیم اما مهمتر از همه، استفاده حداکثری از بازیکنان فعلی است.»
مربی استقلال در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در آغاز لیگ و تأثیر آن در سال منتهی به جام جهانی اظهار داشت:«برای ما نکته مثبت این است که بازیهای بیشتری پیش رو داریم. میخواهیم ترکیبمان تکمیل باشد و بازیکنان کمتر درگیر تیمهای ملی شوند چون در سه تورنمنت حضور داریم. هر روز با تمرکز بالا کار میکنیم و هدف ما در همه دیدارها فقط برد است. در مسابقه فردا نیز تنها هدف ما غلبه بر ذوبآهن خواهد بود.»
مورایس در پایان درباره شرایط داکنز نازون توضیح داد:«همانطور که اشاره کردم برخی بازیکنان نیازمند زمان هستند تا به سطح ایدهآل برسند. نازون نیز در همین وضعیت قرار دارد. با این حال ما اعتقاد کامل به او داریم و مطمئنیم بهزودی به صد درصد تواناییهایش خواهد رسید. کادر فنی و بدنساز روی او کار میکنند و یقین دارم خیلی زود به سطح مطلوب خواهد رسید.»