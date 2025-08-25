ملی پوش فوتبال ایران به تیم فوتبال بانوان سپاهان پیوست
بازیکن سابق ملوان و ملیپوش فوتبال بانوان ایران با عقد قراردادی دو ساله به تیم سپاهان اضافه شد.
به گزارش ایلنا، رکسانا معصومی، بازیکن فصل گذشته ملوان بندرانزلی با امضای قراردادی به مدت دو فصل به تیم فوتبال بانوان سپاهان پیوست.
معصومی سابقه حضور در تیمهای گلگهر سیرجان، پیکان و البرز را در کارنامه دارد و توانایی بازی در پستهای وینگر و مهاجم را داراست. او به عنوان یکی از بازیکنان مستعد فوتبال بانوان شناخته میشود که طی سالهای اخیر همواره عملکرد مثبتی در لیگ برتر داشته است.
این بازیکن همچنین سابقه حضور در تمام ردههای تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان را دارد و یکی از مهرههای ارزشمند برای کادر فنی سپاهان در فصل پیش رو محسوب میشود.
با حضور رکسانا معصومی، زردپوشان اصفهانی امیدوارند بتوانند در رقابتهای بانوان عملکرد موفقتری داشته و در مسیر کسب عناوین قهرمانی گام بردارند.