خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا VAR بازی تراکتور به شیراز منتقل شد؟

چرا VAR بازی تراکتور به شیراز منتقل شد؟
کد خبر : 1677817
لینک کوتاه کپی شد.

رییس دپارتمان VAR در خصوص برگزاری بازی‌های هفته جاری لیگ برتر با این سیستم توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، محسن حکیم دبیر کارگروه VAR در خصوص عدم برگزاری بازی مس رفسنجان با تراکتور تبریز با استفاده از سیستم تکنولوژی داور ویدئویی گفت: جلسه ویژه‌ای در هفته گذشته با مسئولان باشگاه و ورزشگاه این تیم گفتگو داشتیم اما متاسفانه زیرساخت های مرتبط با بخش کابل گذاری پخش زنده و استفاده از VAR فراهم نبود‌‌

وی ادامه داد: از این رو تصمیم گرفتیم سیستم VAR را با توجه به آمادگی اعلام شده از سوی مسئولان ورزشگاه پارس شیراز به آن محل منتقل کنیم تا میزبانی فجر در شیراز با این تکنولوژی همراه باشد.

رئیس دپارتمان VAR یادآور شد: البته موضوع فراهم شدن وضعیت جهت استقرار VAR در رفسنجان را باز هم پیگیری کردیم و به محض مساعد شدن، خواهیم توانست آنجا نیز از این سیستم استفاده کنیم. به همین خاطر یک دیدار بدون VAR است و بقیه بازی ها به طور کامل با استفاده از این سیستم برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور