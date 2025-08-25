به گزارش ایلنا، دیدار پرسپولیس و سپاهان همواره به عنوان یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین مسابقات این هفته به شمار می رود. بررسی عملکرد دو تیم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سپاهان با اختلاف برتر بوده و موفق شده پرسپولیس را در بیشتر بازی‌ها مغلوب کند.

آمار هفت دیدار اخیر دو تیم حکایت از شش پیروزی سپاهان و تنها یک تساوی دارد. این نتایج در حالی رقم خورده که پرسپولیس طی این سال‌ها یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر بوده، اما برابر زردپوشان اصفهانی عملکرد موفقی نداشته است.

سپاهان در این دیدارها توانسته با نتایجی نظیر بردهای دو بر صفر، سه بر دو، دو بر یک و حتی بردهای حساس خارج از خانه، پرسپولیس را تحت فشار قرار دهد. در این میان تنها یک مسابقه بدون گل به پایان رسیده تا قرمزهای پایتخت در شش مسابقه دیگر طعم شکست را بچشند.

برتری مطلق سپاهان در این بازی‌ها نه تنها نشان‌دهنده انسجام تاکتیکی این تیم است، بلکه بیانگر اهمیت بالای این رقابت سنتی در تعیین جایگاه تیم‌ها در جدول لیگ برتر نیز هست. شکست‌های متوالی پرسپولیس برابر سپاهان همواره یکی از نقاط بحث‌برانگیز میان هواداران است. به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه دارد.

اکنون با نزدیک شدن به جدال جدید این دو تیم، انتظار می‌رود حساسیت و هیجان این مسابقه بیش از همیشه باشد. سپاهان قصد دارد روند طلایی خود برابر پرسپولیس را ادامه دهد و سرخپوشان پایتخت هم در تلاش هستند تا طلسم را بشکنند و برابر رقیب سنتی خود به پیروزی برسند. بدون شک این بازی بار دیگر نگاه میلیون‌ها نفر از هواداران فوتبال در ایران را به سمت خود جلب خواهد کرد.

انتهای پیام/