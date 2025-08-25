برد پرگل تیم ملی فوتسال بانوان برابر آرمینه تهران در دیداری دوستانه

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتسال بانوان صبح امروز در دیداری دوستانه برابر تیم آرمینه تهران به میدان رفتند و با ارائه بازی هماهنگ و هجومی، حریف خود را با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب کردند.

کادر فنی تیم ملی در این مسابقه تمامی بازیکنان حاضر در اردو را به میدان فرستاد تا شرایط و آمادگی هر یک از آنها را از نزدیک ارزیابی کند. همچنین عملکرد تک‌تک بازیکنان توسط کادر فنی آنالیز شد.

در این دیدار، مارال ترکمان و فرشته کریمی هر کدام دو گل زدند و سارا شیربیگی، عاطفه برقی و مهتاب بنایی دیگر گل‌های تیم ملی را به ثمر رساندند.

