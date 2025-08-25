امباپه در مسیر رکوردهای رونالدو، رئال در اوج

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، امباپه که در دو بازی ابتدایی فصل مقابل اوساسونا و اوویدو سه گل زده، تبدیل به همان «کلید طلایی» ترکیب ژابی آلونسو شده؛ مهاجمی که با حرکات انفجاری‌اش قفل دفاع‌ها را باز می‌کند. برابر اوویدو، پاس تماشایی آردا گولر با کنترل و چرخش سریع امباپه همراه شد تا مهاجم شماره ۷ رئال توپ را به تور برساند. این سیزدهمین گل او در لالیگا است که بازی را برای کهکشانی‌ها باز می‌کند؛ آماری که نشان‌دهنده تاثیر مستقیم او در لحظات سخت بازی‌هاست.

با این دو گل، شمار گل‌های امباپه در لباس رئال به عدد ۴۷ رسید؛ آماری که از رافائل مارتین واسکز، اسطوره قدیمی مادریدی‌ها عبور کرده است.

سلطنت در اروپا

در مقیاس قاره‌ای هم امباپه بی‌رقیب است. از آغاز فصل گذشته، او با ۴۷ گل، بالاتر از هری کین (۴۵ گل)، روبرت لواندوفسکی (۴۲) و سرهو گیراسی (۴۰) قرار گرفته است. سه گل در دو بازی ابتدایی فصل جدید، نشان می‌دهد که امباپه در مسیر تداوم فرم فوق‌العاده‌اش قرار دارد.

تحول او چشمگیر بوده؛ اگر یک سال قبل، با امباپه‌ای مردد و تا حدی سردرگم روبه‌رو بودیم، حالا مهاجمی را می‌بینیم که با غریزه‌ای بی‌رحمانه، کوچک‌ترین فرصت را به گل تبدیل می‌کند. ژابی آلونسو درباره فرم بدنی ستاره‌اش گفت:«او چهار کیلوگرم از وزنی را که در جام جهانی از دست داده بود، بازگردانده. از دیدن چرخش‌هایش لذت می‌برم، کاملاً آماده است.»

امباپه در هفت بازی آخر خود در لالیگا ۱۲ گل به ثمر رسانده و از این نظر تنها با رکوردهای رونالدو قابل مقایسه است. در فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴، کریستیانو در فاصله هفته‌های سوم تا دوازدهم، ۱۹ گل زد.

امباپه هنوز به این رکورد نرسیده، اما نشانه‌ها حکایت از ادامه همان مسیر دارند؛ مسیری که اسطوره‌ای‌ترین شماره ۷ تاریخ باشگاه مادریدی را ساخت. اکنون ستاره فرانسوی در حال نوشتن نسخه‌ای جدید از همان اسطوره است.

