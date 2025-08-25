مهاجم تیم ملی به پرسپولیس پیوست
مهاجم فصل گذشته آوا و تیم ملی جوانان با قراردادی دو ساله به پرسپولیس اضافه شد.
به گزارش ایلنا، فاطمه رضایی، بازیکن فصل گذشته تیم آوا و عضو تیم ملی جوانان ایران، با امضای قراردادی دو ساله رسماً به باشگاه پرسپولیس پیوست. رضایی که سابقه درخشش در لیگ گذشته و تجربه حضور در مسابقات ملی را دارد، با این انتقال قصد دارد نقش مهمی در ترکیب سرخپوشان تهرانی ایفا کند و در خط هجومی تیم کمک کند.
با پیوستن فاطمه رضایی، پرسپولیس یکی از بازیکنان کلیدی و جوان خود را به جمع اضافه کرد و حالا نگاهها به عملکرد او در رقابتهای پیشرو دوخته شده است.