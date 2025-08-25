خبرگزاری کار ایران
روایت هنری پوستر تقابل استقلال و ذوب‌آهن
کد خبر : 1677694
باشگاه ذوب‌آهن با انتشار پوستری خلاقانه نمادهای فرهنگی اصفهان و تهران را در کنار هم قرار داده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در آستانه دیدار حساس برابر استقلال تهران در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، از پوستر رسمی این مسابقه رونمایی کرد. پوستر طراحی‌شده، با ترکیب خلاقانه‌ای از عناصر فرهنگی دو شهر اصفهان و تهران، بیش از یک تصویر تبلیغاتی ساده ظاهر شده و به نوعی جنبه نمادین به خود گرفته است.

روایت هنری پوستر تقابل استقلال و ذوب‌آهن

در این پوستر، سی‌وسه‌پل اصفهان و برج میلاد تهران در کنار هم قرار گرفته‌اند و چشم‌اندازی شاعرانه از تقابل دو تیم قدیمی و پرطرفدار لیگ برتر را تداعی می‌کنند. این انتخاب رنگ علاوه بر جذابیت بصری، القاکننده فضایی پرهیجان و پر از انتظار برای مسابقه پیش‌رو نیز هست.

دیدار استقلال و ذوب‌آهن همواره از مسابقات پرهیجان لیگ برتر بوده و حالا این پوستر، جذابیت تقابل فردای دو تیم را بیش از پیش برجسته کرده است. این مسابقه در چارچوب هفته دوم لیگ برتر، روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
