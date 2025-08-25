درخواست مهم مهدی تاج برای سال جام جهانی

به گزارش ایلنا، در آستانه سال پُراعزام و برنامه‌ریزی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶، مهدی تاج با اشاره به سهم «کمتر از یک‌هشتم» دولت در بودجه فدراسیون، خواستار افزایش حمایت مالی شد و تأکید کرد که به‌دلیل ماهیت ارزی اعزام‌ها و بازی‌های تدارکاتی، تأمین منابع برای بیش از ۲۰ رویداد بین‌المللی پیش‌ِرو ضروری است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره انتظار جامعه فوتبال از دولت در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «همانطور که می‌دانید، در دوره حضور دنیامالی، ما صعود مقتدرانه‌ای به جام جهانی داشتیم. یک عدد کمی از دولت می‌‌گیریم که کفاف امورات را نمی‌دهد و کمتر از یک هشتم بودجه ما است. باتوجه به اینکه سال پراعزامی در پیش داریم، انتظار داریم که دولت بتواند در این مدت کمک‌هایی را برای ما در نظر بگیرد.»

او با شرح ابعاد برنامه‌های پیش‌ِرو افزود: «بیش از 20 اعزام بین‌المللی و منطقه‌ای در سال جام جهانی در پیش خواهیم داشت. همچنین چند فیفادی داریم و باید بازی‌های تدارکاتی اثربخشی را برای تیم ملی صورت دهیم و این سختی کار ما است اما خوشبختانه دنیامالی در جریان ریز همه‌ مسائل است و در نظر دارد تا کمک‌های مناسبی برای تیم ملی صورت بگیرد و مشکلات برطرف شود. تفاوتی که ما با تیم‌های باشگاهی داریم، این است که اعزام‌ها و هزینه‌‌هایی که داریم به صورت دلاری انجام می‌شود و این مسئله‌ای است که باعث می‌شود هزینه‌های ما نسبت به تیم‌های لیگ برتری هم بیشتر شود.»

تاج سپس با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» و نقش جامعه ورزش گفت: «وزارت ورزش و جوانان و جامعه ورزش در این دوره نمره قبولی گرفت و در این 12 روز، پویا و در صحنه بود و دنیامالی در این مدت در وزارتخانه حضور داشت و من 6-5 روز را در این 12 روز به دکتر دنیامالی مراجعه کردم و جلساتی داشتیم. حتی در اعزام بانوان به اردن که مشاهده کردید ورزشکاران ما در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا سلام نظامی دادند، دنیامالی تاکید داشت که این اعزام باید انجام شود و ما برای این اعزام، بخشی از مسیر را به صورت زمینی و بخشی دیگر را به صورت هوایی پیش بردیم.»

او در جمع‌بندی تأکید کرد: «به طور کلی دولت در جنگ 12 روزه نمره قبولی گرفت و مشکلاتی همچون گاز، بنزین و تغذیه گریبان‌گیر مردم ما نشد. این در حالی است که دشمن به دنبال این بود که کشور را فلج کند اما دولت در کنار مقام معظم رهبری و رزمندگان اسلام، اثرات وضعی مثبتی را به جای گذاشت و شهدای گرانقدری را هم تقدیم انقلاب کردیم.»

انتهای پیام/