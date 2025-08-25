علیپور گلادیاتور پرسپولیس مقابل سپاهان!
پوستر روز بازی پرسپولیس مقابل سپاهان با تصویری خاص از علی علیپور طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، پوستر روز بازی سرخها با حالوهوای سینمایی طراحی شده است. علی علیپور با شنل سرخ، سپر بزرگ مزین به نشان باشگاه و پرچمی در دست، در دل غبار و جرقههای آتش تصویر شده تا حس نبردی مهم را به مخاطب القا کند. تایپوگرافی طلایی MATCH DAY و نورپردازی گرم، فضای حماسی تصویر را کامل کرده است.
انتخاب سوژه نیز معنادار است. علیپور که در هفته اول گل تساوی بازی فجر را به زیبایی زد، امروز مهمترین تکیهگاه خط حمله محسوب میشود و این تصویر، نقشش را بهعنوان مهمترین مهره فشار هجومی توضیح میدهد. استفاده از موتیفهای رزمی در کنار رنگ غالب قرمز، با هویت بصری فصل جدید پرسپولیس که بر عناصر تاریخی و قهرمانانه تکیه دارد همخوانی دارد.
در حاشیه پوستر، زمان و مکان بازی نیز ذکر شده است: دوشنبه، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه نقشجهان. یک قاب پرانرژی که تلاش دارد پیش از سوت آغاز، ذهن هوادار را به حال و هوای نبردی بزرگ ببرد.