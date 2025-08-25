قهرمان ایتالیا آماده ارائه پیشنهاد ۴۵ میلیون یورویی
تماس مکتامینی با هویلوند برای پیوستن به ناپولی
اسکات مکتامینی، هافبک ناپولی، تلاش دارد راسموس هویلوند، همتیمی سابقش در منچستریونایتد را برای انتقال به ناپولی متقاعد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از کوریه دلو اسپورت، مکتامینی، هافبک اسکاتلندی ناپولی، اخیراً با هویلوند تماس گرفته تا او را برای انتقال به ناپولی در روزهای پایانی پنجره تابستانی مجاب کند. این دو بازیکن فصل گذشته ۳۴ بازی در کنار یکدیگر در ترکیب یونایتد انجام دادند و اکنون باشگاه ایتالیایی در اندیشه جذب مهاجم دانمارکی است.
بر اساس این گزارش، ناپولی قصد دارد پیشنهادی شامل یک قرارداد قرضی به ارزش ۵ میلیون یورو با بند خرید اجباری به مبلغ ۴۰ میلیون یورو ارائه دهد. در عین حال، منچستریونایتد نیز احتمالاً با این ساختار مالی موافقت خواهد کرد، چرا که هویلوند در فصل جاری جایی در برنامههای روبن آموریم نداشته است. او در دو هفته ابتدایی لیگ برتر مقابل آرسنال و فولام حتی در فهرست تیم نیز حضور نداشت.
هویلوند که تابستان گذشته با انتظارات فراوان به الدترافورد آمد، حالا در ۲۲ سالگی با پیشنهاداتی از سوی دو باشگاه مطرح ایتالیایی یعنی ناپولی و میلان مواجه است. اما به نظر میرسد تماس مکتامینی و نقش کلیدی او در قهرمانی فصل گذشته ناپولی، میتواند عامل تعیینکنندهای در تصمیم نهایی مهاجم دانمارکی باشد.
مکتامینی فصل گذشته یکی از ستارههای خط میانی ناپولی بود و در ۳۴ بازی سریآ، ۱۲ گل به ثمر رساند تا سهم مهمی در قهرمانی تیم آنتونیو کونته داشته باشد. ناپولی روز ۳۰ آگوست در چارچوب هفته سوم سریآ میزبان کالیاری خواهد بود، در حالیکه منچستریونایتد در مرحله دوم جام اتحادیه به مصاف گریمزبیتاون از لیگ دو انگلیس میرود.