​آموریم: بعد از گل، فراموش کردیم چطور بازی کنیم!

​آموریم: بعد از گل، فراموش کردیم چطور بازی کنیم!
روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، از بازیکنانش خواست که رشد ذهنی بیشتری داشته باشند و تأکید کرد که تیمش پس از گلزنی مقابل فولام، تمرکز و نظم بازی را از دست داد.

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد در دومین هفته از فصل جدید لیگ برتر باز هم از کسب پیروزی بازماند و با تساوی ۱-۱ مقابل فولام، تنها یک امتیاز از دو بازی ابتدایی خود کسب کرده است. این دیدار در حالی با تقسیم امتیازات به پایان رسید که شیاطین سرخ در دقیقه ۵۸ با گل به خودی رودریگو مونییز پیش افتادند اما تنها ۹۴ ثانیه پس از ورود امیل اسمیت‌رو به زمین، گل تساوی را دریافت کردند.

روبن آموریم در پایان مسابقه از رویکرد بازیکنانش پس از گلزنی انتقاد کرد و گفت: «به‌محض اینکه گل زدیم، انگار فراموش کردیم چطور باید بازی کنیم. همه فقط به این فکر می‌کردند که برتری را حفظ کنیم، نه اینکه به بازی مسلط بمانیم. ما به‌شدت به دنبال پیروزی هستیم و این انگیزه خوبی است، اما باید بدانیم چطور آن را کنترل کنیم.»

او با اشاره به ذهنیت بازیکنان افزود: «در آن لحظه باید بیشتر لذت می‌بردیم و فشار را بیشتر می‌کردیم، اما بیش‌ازحد جلو کشیدیم و فضای زیادی در اختیار فولام گذاشتیم. باید خیلی بیشتر از این‌ها به‌عنوان یک تیم رشد کنیم. در تمرینات تلاش زیادی می‌کنیم و در بازی هم همین‌طور، اما نکته مهم اینجاست که با هر گل، باید تمرکزمان را بالا ببریم، نه اینکه از مسیر خود خارج شویم.»

آموریم همچنین درباره روند بهبود تیمش گفت: «تنها راهش تمرین، بازی و تکرار است. برای اینکه بازیکنان به آرامش ذهنی برسند، باید طعم پیروزی را بچشند. نه اینکه شدت و سبک بازی کم شود، بلکه از نظر ذهنی باید پخته‌تر باشیم. گل فولام جریان بازی را تغییر داد و ما نتوانستیم واکنش درستی نشان دهیم.»

منچستریونایتد در ادامه هفته، روز چهارشنبه در مرحله دوم جام اتحادیه میهمان گریمزبی‌تاون خواهد بود و سپس در سومین هفته لیگ برتر به مصاف برنلی می‌رود، دیداری که می‌تواند نخستین برد فصل را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

