طلسم بزرگ حسینی برابر پرسپولیس؛ دروازهبان سپاهان به دنبال اولین پیروزی
کاپیتان سابق استقلال و دروازهبان فعلی سپاهان، امروز مقابل پرسپولیس قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، تقابل سپاهان و پرسپولیس همیشه یکی از حساسترین دیدارهای فوتبال ایران بوده است اما این بار برای سیدحسین حسینی، دروازهبان سپاهان، شرایط متفاوتتر از همیشه خواهد بود. او که سالها در استقلال حضور داشت و بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز به بازو بست، در تمام دوران حضورش در دربیهای پایتخت هیچگاه طعم برد برابر پرسپولیس را نچشید.
بر اساس آمار موجود، حسینی تاکنون در ۱۵ مسابقه رسمی برابر پرسپولیس به میدان رفته که حاصل آن ۷ شکست و ۸ تساوی بوده است. در این بازیها، او تنها ۳ بار موفق به ثبت کلینشیت شده و در مجموع ۱۸ گل از خط حمله پرسپولیس دریافت کرده است. نکته جالب اینجاست که در هیچیک از این بازیها تیم او به پیروزی نرسیده و این موضوع باعث شده نام حسینی با یکی از طولانیترین طلسمهای تاریخ دربیها گره بخورد.
از فصل ۱۳۹۵ که او دروازهبان استقلال شد، بارها برابر پرسپولیس قرار گرفت اما شکستهای تلخی مانند باخت یک بر صفر، دو بر یک و حتی تساویهای پرگل ۲-۲ و ۱-۱ در کارنامهاش ثبت شد. آخرین تجربه او در دربی نیز با شکست ۲ بر یک استقلال مقابل پرسپولیس در سال ۱۴۰۲ همراه بود تا حسینی با آماری ناامیدکننده پایتخت را ترک کند.
اکنون اما شرایط تغییر کرده است. حسینی با پیراهن سپاهان در دیداری حساس مقابل پرسپولیس حاضر خواهد شد؛ مسابقهای که نه تنها برای جایگاه دو تیم در جدول اهمیت بالایی دارد بلکه برای این دروازهبان نیز فرصتی ویژه محسوب میشود. او امیدوار است با حضور در ترکیب طلاییپوشان، طلسم سالها ناکامیاش مقابل سرخپوشان پایتخت شکسته شود و بتواند اولین پیروزی خود را برابر این تیم جشن بگیرد.
بیتردید نگاهها در دیدار امروز بیش از همیشه به عملکرد حسینی دوخته خواهد شد؛ دروازهبانی که حالا دیگر نه به عنوان کاپیتان استقلال بلکه به عنوان سنگربان سپاهان در یکی از مهمترین مسابقات لیگ برتر حضور خواهد داشت. نتیجه این بازی میتواند نقطه عطفی در کارنامه او مقابل پرسپولیس باشد.