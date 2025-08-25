به گزارش ایلنا و به نقل ازسایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از روز پنجشنبه ششم شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و تا روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه ادامه خواهد داشت. این اردو با هدف آماده‌سازی بازیکنان برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال دختران آسیا برگزار می‌شود.

شادی مهینی، سرمربی تیم ملی، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرده است:

اردبیل: عسل دهقان‌نیا

کردستان: ویان کمانگر

خوزستان: مریم خلیلی، سونیا کوراوند، درسا قاسمی

فارس: دینا قربانی

کرمانشاه: باران حسینی

تهران: آرتینا شهابی، ستیا خدایی، دیانا بهنام‌فر، فاطمه لطف‌زاده

اصفهان: ویانا حق‌شناس، آوا بیگی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ستیا فروزانفر

گلستان: تانیا قربانی، الینا شهبازی

گیلان: مهرسا براری، یسنا جعفرنیا

مازندران: هانیه نقدی

آذربایجان غربی: هلیا تقی‌زاده

بوشهر: سما نوروزی، آیتان بداغی

خراسان رضوی: آرشیدا نیکومنش

کرمان: فاطمه شهسواری

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت هم‌گروه است. این مسابقات از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی عربستان و در ورزشگاه امیرسعود جلوی شهر خُبر برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای تیم ملی دختران نوجوان:

دوشنبه ۲۱ مهر

ایران – عربستان / ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی

لبنان – کویت / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی

چهارشنبه ۲۳ مهر

عربستان – لبنان / ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی

کویت – ایران / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی

جمعه ۲۵ مهر

ایران – لبنان / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی

کویت – عربستان / ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان با هدف کسب سهمیه مرحله نهایی این رقابت‌ها، تمرینات فشرده‌ای را در این اردو پشت سر خواهد گذاشت.

