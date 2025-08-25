رضا سوختهسرایی، اسطوره کشتی ایران درگذشت
رضا سوختهسرایی، قهرمان پیشین سنگینوزن تیم ملی کشتی ایران، در سن ۷۶ سالگی چشم از جهان فروبست.
به گزارش ایلنا، رضا سوختهسرایی، کشتیگیر پرافتخار و نامآشنای ورزش ایران، شب گذشته (یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴) پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری، دار فانی را وداع گفت. او متولد ۱۱ بهمن ۱۳۲۸ در روستای دارکلاته از توابع شهرستان رامیان در استان گلستان بود.
سوختهسرایی از معدود ورزشکارانی بود که در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی به مدالهای بینالمللی دست یافت. او در رقابتهای جهانی ۱۹۷۸ مکزیکوسیتی و ۱۹۸۱ اسکوپیه موفق به کسب مدال نقره در وزن سنگین شد و در بازیهای آسیایی با کسب سه مدال طلا (در سالهای ۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰) و یک نقره (در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ تهران) یکی از چهرههای ماندگار این رقابتها به شمار میرفت.
یکی از نقاط برجسته کارنامه او، تصمیم فداکارانهاش در بازیهای آسیایی ۱۹۸۶ بود که با هدف تقویت تیم ملی، در کشتی فرنگی به میدان رفت تا علیرضا سلیمانی در رشته آزاد نماینده ایران باشد. این دو رقیب دیرینه و رفیق صمیمی، هر دو در آن رقابتها به مدال طلا دست یافتند و صحنهای بهیادماندنی در تاریخ کشتی ایران رقم زدند.
رضا سوختهسرایی در سالهایی که ایران به دلیل جنگ تحمیلی از حضور در رقابتهای بینالمللی محروم بود، فرصت شرکت در چند دوره مسابقات جهانی (۱۹۷۹، ۱۹۸۳، ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷) و دو دوره المپیک ۱۹۸۰ مسکو و ۱۹۸۴ لسآنجلس را از دست داد. با اینحال، در دوران فعالیت خود به یکی از چهرههای تاثیرگذار کشتی ایران تبدیل شد.
او علاوه بر افتخارات جهانی و آسیایی، در کشتی پهلوانی نیز مهارت داشت و در یک دوره بهعنوان پهلوان پایتخت برگزیده شد.
خبرگزاری ایلنا درگذشت این چهره ورزشی را به خانواده او تسلیت میگوید.