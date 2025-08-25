یوونتوس 2 - پارما 0 ؛ شروع آتشین با گلزنی ولاهوویچ

به گزارش ایلنا، یوونتوس در دیداری حساس در ورزشگاه ‌آلیانز موفق شد با نتیجه ۲–۰ پارما را شکست دهد و فصل جدید ‌سری‌آ را با سه امتیاز آغاز کند. این بازی شاهد درخشش خرید جدید ‌بیانکونری، جاناتان داوید و بازگشت قدرتمند دوشان ولاهوویچ بود‎.‎

نیمه اول با حملات پراکنده دو تیم دنبال شد. پارما با تحرک روندون و ‌لوویک موقعیت‌هایی خلق کرد اما گلیسون برمر، مدافع برزیلی ‌یوونتوس که پس از ۳۲۶ روز مصدومیت به میادین بازگشته بود، ‌نمایشی مستحکم داشت و نقش مهمی در سازمان دفاعی عالی تیم ‌ایگور تودور ایفا کرد. بهترین فرصت بیانکونری در این نیمه با ضربه ‌سر فرانسیسکو کونسیسائو ایجاد شد که توپ به تیر دروازه برخورد ‌کرد. در نهایت نیمه نخست بدون گل به پایان رسید‎.‎

در نیمه دوم اما همه‌چیز تغییر کرد. در دقیقه ۵۹، کنان ییلدیـز با ‌حرکتی زیبا از جناح چپ توپ را روی دروازه فرستاد و داوید با ‌هوشیاری در مرکز محوطه توپ را به تور دوخت تا اولین گل خود با ‌پیراهن یوونتوس را به ثمر برساند. این گل که در اولین حضور رسمی ‌او در سری‌آ ثبت شد، بدون شک انگیزه خرید جدید بیانکونری را برای ‌درخشش در ادامه فصل بیشتر کرده و فشارها را از روی او برخواهد ‌داشت. ‌

در دقیقه ۸۳ بازی، آندره‌آ کامبیاسو به دلیل ضربه غیرورزشی به ‌صورت لوویک با کارت قرمز مستقیم اخراج شد و کار یووه سخت‌تر ‌شد. اما تنها یک دقیقه بعد، ولاهوویچ که ورودش به میدان با ‌سوتهای انتقادی مواجه شده بود پاسخ محکمی به آن دسته از ‌تماشاچی‌ها داد که علیهش سوت زده بودند. او بعد از یک ضدحمله ‌سریع پاس ییلدیـز را در دهانه دروازه دریافت کرد و با آرامش گل دوم ‌یوونتوس را به ثمر رساند.‌

در دقایق پایانی، پارما با شوت از راه دور برنابه دروازه دی‌گرگوریو را ‌تهدید کرد اما گلر یووه با واکنشی مطمئن خطر را دفع کرد. در نهایت ‌یوونتوس با گلزنی خرید تازه‌وارد و مهاجم صربستانی‌اش سه امتیاز ‌مهم را کسب کرد و نشان داد در این فصل ترکیبی از تجربه و انگیزه ‌جوانی می‌تواند برگ برنده ایگور تودور باشد‎

انتهای پیام/