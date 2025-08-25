به گزارش ایلنا، محمد نوری، پیشکسوت پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، در گفت‌وگویی مفصل به بررسی شرایط لیگ، وضعیت سرخ‌پوشان، بازی حساس برابر سپاهان و همچنین تیم ملی پرداخت.

او در ابتدا درباره فعالیت‌های اخیر خود توضیح داد: «طبق عادت هر هفته با دوستان و هم‌دوره‌ای‌ها تمرین می‌کنیم، همدیگر را می‌بینیم و حس خوبی به ما دست می‌دهد. این هفته هم یکشنبه تمرین داشتیم و قرار است چهارشنبه و جمعه در کیش دو بازی دوستانه انجام دهیم و سپس به تهران بازگردیم.»

نوری درباره آغاز دوران سرمربیگری‌اش گفت: «پس از سال‌ها دستیاری تصمیم گرفتم به شکل مستقل کار کنم. در این مدت زیر نظر آقای تارتار نکات زیادی آموختم و چهار سال شاگردی ایشان برایم تجربه بزرگی بود. اکنون شرایط لازم برای سرمربیگری را دارم و امیدوارم بتوانم ایده‌های خودم را در تیم پیاده کنم.»

او درخصوص لیگ برتر اظهار داشت: «در دو سه هفته ابتدایی نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت، اما استقلال و خیبر نتایج خوبی گرفتند. پرسپولیس در خانه برابر فجر سپاسی دو امتیاز از دست داد؛ موضوعی که برای تیم بزرگی مثل پرسپولیس اصلاً خوب نیست. به نظر من پرسپولیس هنوز به یکی دو مهره هجومی باکیفیت نیاز دارد.»

پیشکسوت پرسپولیس درباره نقل‌وانتقالات این تیم افزود: «عملکرد تیم در نقل‌وانتقالات خوب بوده، اما جای یکی دو بازیکن خارجی تراز اول خالی است. همچنین بهتر است میانگین سنی تیم کاهش پیدا کند تا در طول فصل دچار مشکل نشوند. عدم حضور در لیگ قهرمانان آسیا فشار بازی‌ها را کمتر می‌کند، ولی جوان‌سازی ضروری است.»

او درباره دیدار حساس برابر سپاهان گفت: «سپاهان تیم قدرتمندی است و بازیکنان خوبی جذب کرده، اما در بازی نخست برابر ملوان عملکرد ضعیفی داشت. این مسابقه می‌تواند بر ادامه مسیر هر دو تیم اثرگذار باشد و اگر یکی از آنها نتیجه نگیرد، فشار زیادی از سوی هواداران و رسانه‌ها به تیم وارد می‌شود.»

نوری در ادامه به کیفیت بازیکنان خارجی لیگ اشاره کرد و گفت: «به دلیل سخت‌گیری‌های فدراسیون، اکثر تیم‌ها بازیکنان باکیفیتی جذب کرده‌اند. پرسپولیس و سپاهان هم چند بازیکن خارجی جدید دارند که باید فرصت هماهنگی پیدا کنند. این موضوع می‌تواند باعث جذابیت بیشتر دیدار دو تیم شود.»

او سپس درباره تیم ملی و حضور در مسابقات کافا توضیح داد: «تیم‌های حاضر در کافا جزو درجه سه و چهار آسیا هستند و نمی‌توان آنها را با رقبای اصلی مثل ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، عربستان یا ازبکستان مقایسه کرد. این مسابقات محک جدی برای تیم ملی نیست و حتی می‌شد تیم ب را به این رقابت‌ها فرستاد.»

نوری با یادآوری دوران حضورش در تیم ملی گفت: «زمانی که با برزیل، روسیه یا شیلی بازی کردیم، با وجود شکست تجربه بزرگی به دست آوردیم. بازی مقابل بازیکنان بزرگی مثل نیمار یا دنی آلوز سطح فوتبال ما را بالا می‌برد، اما دیدار با تیم‌های ضعیف چنین اثری ندارد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «شرایط تقویمی و محدودیت‌ها مانع از برگزاری بازی‌های دوستانه بزرگ برای تیم ملی شده است و این موضوع تقصیر کادر فنی نیست. برای آقای قلعه‌نویی و تیم ملی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم در آینده بازی‌های تدارکاتی قدرتمندتری برای تیم ملی در سطح جهانی فراهم شود.»

