رونمایی از تیم بسکتبال استقلال (عکس)

به گزارش ایلنا، بعد از آنکه خبر ورود باشگاه استقلال به تیمداری در رشته بسکتبال منتشر شد، حالا رسانه رسمی این باشگاه از اعضای تیم هم رونمایی کرد.

در این خبر آمده: در راستای تشکیل تیمی قدرتمند در بسکتبال آقایان استقلال، ارسلان کاظمی، حسن علی اکبری، اشکان جعفری، مهدی حیدری، محمد مهدی رحیمی، نوید خواجه‌زاده، علیرضا شریفی و مهدی جعفری با عقد قرارداد رسمی به تیم بسکتبال استقلال پیوستند.

رسانه باشگاه استقلال این را هم گفته که اخبار تکمیلی و روند آماده‌سازی این تیم به زودی به علاقمندان و هواداران استقلال، اطلاع رسانی خواهد شد.

