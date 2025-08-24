طاهری: استقلال فقط به موفقیت فکر میکند، نه حاشیه
بیژن طاهری در خصوص وضعیت استقلال صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال، در گفتوگو با رسانه رسمی این باشگاه، درباره شرایط آبیپوشان و حواشی اخیر پیرامون تیم توضیحاتی ارائه کرد.
شرایط خوب تمرینی و فضای پرانرژی
طاهری در ابتدای صحبتهایش گفت: «تیم با آرامش کامل تمرینات خود را دنبال میکند و خوشبختانه در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. هماهنگی مناسبی بین بازیکنان برقرار شده و تمرینات در فضایی شاداب و پرانرژی برگزار میشود. خدا را شکر هر روز به سطح ایدهآل نزدیکتر میشویم و امیدواریم روزهای خوشی برای هواداران رقم بزنیم.»
تلاش شبانهروزی کادرفنی
وی با اشاره به عملکرد کادر فنی افزود: «کادر فنی شبانهروز در تلاش است تا تیم را برای مسابقات پیشرو آماده کند. امسال بازیکنان جدیدی به استقلال اضافه شدهاند و طبیعی است برای رسیدن به هماهنگی کامل کمی زمان لازم باشد. اما با انگیزه و توانایی بالای ساپینتو و بازیکنان، مطمئنم خیلی زود به شرایط ایدهآل خواهیم رسید.»
استقلال در مسیر درست
مدیر تیم فوتبال استقلال درباره برخی حاشیهها نیز گفت: «بازی با تراکتور در لیگ و همچنین مسابقه سوپرکاپ نوید روزهای خوبی را برای استقلال داد و نشان داد تیم در مسیر درستی قرار دارد. ما بدون توجه به هیاهو و حاشیه، تنها روی کار خود متمرکز هستیم. متأسفانه عدهای از این آرامش رضایت ندارند و به دنبال ایجاد حاشیه هستند. با این حال، رضایت هواداران از عملکرد مدیریت، کادرفنی و بازیکنان، بزرگترین انگیزه ماست.»
تمرکز روی موفقیت، نه حاشیه
طاهری تأکید کرد: «باشگاه استقلال هیچ علاقهای به ورود به حاشیه ندارد و به مسائل سایر تیمها کاری ندارد. هدف ما تنها رقابت سالم، موفقیت و قهرمانی است. اینکه برخی افراد بهطور هدفمند حاشیهسازی میکنند و هر روز موضوع تازهای علیه استقلال مطرح میشود، اتفاق جدیدی نیست. در گذشته میگفتند چرا استقلال بازیکن جذب نمیکند و امروز همان افراد از جذب بازیکنان گلایه دارند. این تناقضها نشان میدهد هدف اصلی آنها برهم زدن آرامش استقلال است.»
اتحاد و همدلی برای قهرمانی
مدیر تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: «اجازه نخواهیم داد حاشیهها بر روند تیم تأثیر بگذارد. در سالهای اخیر بارها تلاش شده استقلال از مسیر موفقیت دور شود، اما امسال با اتحاد، همدلی و برنامههای ساپینتو تنها به یک هدف فکر میکنیم؛ اینکه تا روز آخر رقابتها، بدون توجه به حاشیهها، فقط برای موفقیت استقلال بجنگیم و اجازه ندهیم کسی به این مسیر لطمه بزند.»
قدردانی از مدیریت هلدینگ خلیج فارس
بیژن طاهری در پایان گفت: «به نمایندگی از هواداران پرتعداد و عزیز استقلال، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حمایتهای بیدریغ و ارزشمند مدیریت هلدینگ خلیج فارس ابراز میکنم. این پشتوانه محکم و همهجانبه، نقش بیبدیلی در تقویت تیم برای فصل پیش رو ایفا کرده است. با برنامهریزی دقیق و ایدهآل این مدیریت، استقلال به بهترین شکل ممکن تقویت شده است تا بتواند با قدرت و انگیزهای دوچندان در رقابتهای داخلی و آسیایی حاضر شود. این برنامهها نه تنها به حفظ جایگاه تیم در لیگ برتر کمک میکند بلکه زمینهساز حضور موفق و مقتدر در عرصههای بینالمللی است.»
«با انرژی و روحیهای تازه، استقلال آماده است تا در سه جام مختلف به میدان رود و با تمام توان، نماینده شایسته فوتبال ایران باشد. این حمایت مستمر، اعتماد به نفس تیم را افزایش داده و چشمانداز روشنی برای آینده استقلال ترسیم کرده است. این تلاشها و حمایتها تأثیر بسزایی در دفاع از هویت و پرچم فوتبال ایران در لیگ برتر و سلسله رقابتهای آسیایی دارد و هواداران امیدوارند که شاهد موفقیتهای چشمگیر و ماندگار باشند.»