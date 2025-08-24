خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته دوم پرمیر لیگ

فولام 1-1 منچستریونایتد: شیاطین سرخ راه پیروزی را فراموش کرده اند

فولام 1-1 منچستریونایتد: شیاطین سرخ راه پیروزی را فراموش کرده اند
کد خبر : 1677446
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های منچستریونایتد و فولام در هفته دوم لیگ برتر انگلیس به تساوی رسیدند.

به گزارش ایلنا، تیم‌های فولام و منچستریونایتد از ساعت ۱۹ یکشنبه شب در چارچوب هفته دوم لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند.

منچستر در این دیدار در دقیقه ۳۸ پس از بازبینی صحنه خطا توسط کمک‌داور ویدئویی صاحب یک ضربه پنالتی شد اما برونو فرناندز این ضربه را از دست داد و توپ را به بیرون زد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

منچستریونایتد در نیمه دوم موفق شد در دقیقه ۵۸ با گل لنی یورو از فولام پیش بیفتد.

فولام که نمی‌خواست در خانه بازنده باشد، در دقیقه ۷۳ توسط امیل اسمیت دروازه یونایتد را باز کرد تا نتیجه یک - یک مساوی شود.

در ادامه تلاش دو تیم برای زدن گل دوم و برتری نتیجه‌ای نداشت تا در نهایت فولام و منچستریونایتد به تساوی یک - یک رضایت بدهند.

فولام با کسب دومین مساوی متوالی، ۲ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.

منچستر هم با این تساوی، یک امتیازی شد و در رده شانزدهم ایستاد تا شاگردان روبن آموریم که فصل جدید لیگ برتر را با شکست مقابل آرسنال آغاز کرده بودند، با تساوی در دومین دیدار همچنان از برد دور باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور