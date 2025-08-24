فولام 1-1 منچستریونایتد: شیاطین سرخ راه پیروزی را فراموش کرده اند

به گزارش ایلنا، تیم‌های فولام و منچستریونایتد از ساعت ۱۹ یکشنبه شب در چارچوب هفته دوم لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند.

منچستر در این دیدار در دقیقه ۳۸ پس از بازبینی صحنه خطا توسط کمک‌داور ویدئویی صاحب یک ضربه پنالتی شد اما برونو فرناندز این ضربه را از دست داد و توپ را به بیرون زد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

منچستریونایتد در نیمه دوم موفق شد در دقیقه ۵۸ با گل لنی یورو از فولام پیش بیفتد.

فولام که نمی‌خواست در خانه بازنده باشد، در دقیقه ۷۳ توسط امیل اسمیت دروازه یونایتد را باز کرد تا نتیجه یک - یک مساوی شود.

در ادامه تلاش دو تیم برای زدن گل دوم و برتری نتیجه‌ای نداشت تا در نهایت فولام و منچستریونایتد به تساوی یک - یک رضایت بدهند.

فولام با کسب دومین مساوی متوالی، ۲ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.

منچستر هم با این تساوی، یک امتیازی شد و در رده شانزدهم ایستاد تا شاگردان روبن آموریم که فصل جدید لیگ برتر را با شکست مقابل آرسنال آغاز کرده بودند، با تساوی در دومین دیدار همچنان از برد دور باشند.

