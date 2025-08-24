نویدکیا: رکورد مقابل پرسپولیس شمشیر دو لبه است

به گزارش ایلنا، عصر فردا در مهمترین دیدار هفته دوم لیگ برتر، سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان پرسپولیس خواهد بود. محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از این بازی صحبتش را اینطور شروع کرد: «همیشه بازی سپاهان و پرسپولیس حساس و مهم برای هر ۲ تیم است، امسال هر ۲ تیم تغییراتی داشتند.»

او با تمجید از همتای خودش روی نیمکت پرسپولیس گفت: «وحید هاشمیان از مربیان باکلاس ایران به شمار می‌رود و افتخار داشتم در دورانی در تیم ملی کنار وی بودم، او آدم باشخصیتی است؛ بازی فردا بازی حساسی برای ما به شمار می‌رود.»

نویدکیا در خصوص وضعیت تیمش برای این بازی تاکید کرد: «هفته قبل ۲ امتیاز خیلی مهم را از دست دادیم و یک نیمه دومِ خیلی بد داشتیم، هنوز سخت است در مورد آن صحبت کنیم، باید برای بازی خیلی خوب آماده باشیم. پرسپولیس خیلی قوی است و از لحاظ ساختاری خیلی تیم خوبی است، بازی را برای ما سخت می‌کند، سعی می‌کنیم بازی خوبی انجام دهیم، امیدوارم مسابقه فردا، بازی زیبایی باشد و نتیجه خوبی برای ما داشته باشد.»

مشروح ادامه صحبت های او را در ادامه بخوانید:

* تقابل‌های فصل گذشته با پرسپولیس و کسب ۴ پیروزی پیاپی

فوتبال است، ممکن است رکورد بیشتر شود یا نشود و این موضوع برای من به عنوان سرمربی خیلی اهمیت ندارد؛ مهم است که تیم، بازی خوبی انجام دهد. برای هواداران مهم است و بازیکنان با حس بهتر بازی کنند تا رکورد را حفظ کنند اما این موضوع، یک شمشیر ۲ لبه است، ممکن است باعث شود بازیکنان به از دست دادن بازی فکر کنند؛ فوتبال را نباید با ۲ هفته قضاوت کرد و روند تیم باید خوب و رو به جلو باشد، فردا تمام تلاشمان را می‌کنیم که بازی باکیفیتی انجام دهیم.

* حضور هواداران در ورزشگاه نقش‌جهان

بودن هواداران به ما انرژی می‌دهد و کمک می‌کند، امیدوارم ورزشگاه را پر کنند و تا لحظه آخر از تیم حمایت کنند.

او در واکنش به اسطوره بودنش برای سپاهانی‌ها تاکید کرد: «موضوع اسطوره مربوط به گذشته است و فوتبال به روز است؛ مردم نسبت به ما لطف دارند، در نهایت به نظرم نتایج می‌تواند نشان دهد می‌توانیم به تیم کمک کنیم یا خیر، در بلندمدت می‌توان عملکرد ما را قضاوت کرد.»

* کاهش چالش‌های سپاهان و پرسپولیس با حضور محرم نویدکیا ‌و وحید هاشمیان

این رقابت در سال‌ها وجود داشته است، با یک یا ۲ بازی نمی‌توان تغییر داد، در بلندمدت می‌توان رفاقت را بیشتر کرد، در فوتبال رقابت وجود دارد و برد و باخت سبب می‌شود هواداران خوشحال یا ناراحت شوند؛ چند سال پیش هم تلاش کردم اما خیلی موفق نبودم، اگر همه کمک کنند، برای خودنمایی تلاش نکنیم و منطقی صحبت کنیم، شاید روابط نزدیک‌تر شود.

* بیماری بازیکن پرسپولیس

باشگاه و فدراسیون پیگیری می‌کند، بحث سلامتی برای همه نگران‌کننده است و همه پیگیر موضوع هستند؛ خیلی نباید در مورد این موضوع صحبت کنم، قطعا تصمیمات خوبی گرفته می‌شود.

* وضعیت پیام نیازمند

پیام گلر خوبی است، فوتبال است و نمی‌توان انتظار حضور ۱۵ ساله یک بازیکن را داشت، سلیقه و اتفاقات سبب جدایی بازیکن می‌شود، رقابت خوبی وجود دارد و امیدوارم پیام در مراحل زندگی و شغلی موفق باشد.

* وضعیت سانچز و کریولی

همیشه انتظار است که بازیکنان کیفیت بالایی داشته باشند، خیلی بازیکن خارجی دیدم اما اغلب باکیفیت‌ها به ایران نمی‌آمدند، بازیکنانی نیز بوده‌اند که سال قبل بازی نکرده بودند و کیفیت پایینی داشتند؛ برای من مهم بود بازیکنی بگیرم که در سال‌های قبل در بین نفرات اصلی تیم خود بوده باشند و بازی بیشتری کرده باشند، انتخاب من علاوه بر کیفیت این بود که بازی نیز کرده باشند، بازیکنانی که دیدم که به استقلال رفتند، مبالغ خیلی زیادی گفتند و تیم‌های دیگر آن‌ها را جذب کردند.

* غیبت محمد کریمی

یکی از بهترین نفرات را از دست دادم، بدشانس بودم که بدون برخورد و اتفاق مصدوم شد، یکی از بهترین بازیکنان سپاهان در سال‌های گذشته بوده است و امیدوارم زودتر به میادین برگردد، از لحاظ ذهنی خیلی قوی است و امیدوارم زودتر به تیم اضافه شود.

انتهای پیام/