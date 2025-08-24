به گزارش ایلنا به نقل از «دازن»، در هفته نخست فصل جدید سری‌آ، ناپولی با درخشش دو هافبک مطرح خود موفق شد با نتیجه ۲-۰ ساسولو را شکست دهد.

مک‌تامینی با ضربه سری دیدنی گل نخست را به ثمر رساند و کوین دی‌بروینه نیز تنها در دومین بازی رسمی‌اش برای ناپولی، با یک ضربه ایستگاهی کلاسیک، گل دوم را وارد دروازه حریف کرد. اما آنچه در حاشیه بازی مورد توجه قرار گرفت، سخنان مک‌تامینی درباره ستاره تازه‌وارد بلژیکی بود.

مک‌تامینی پس از بازی گفت:«در طول پیش‌فصل، پیغام این بود که باید دقیقاً از جایی که فصل قبل تمام کردیم، ادامه دهیم. این پیروزی مقابل تیمی سخت‌کوش، که بازی آسانی هم نبود، بسیار مهم بود. اما درباره کوین باید بگویم: او نیازی به مشورت ندارد، این منم که باید از او مشورت بگیرم!»

هافبک اسکاتلندی ادامه داد:«چه بازیکنی، و از آن مهم‌تر، چه انسان بزرگی! خیلی خوشحالیم که او به تیم اضافه شده و تمام کیفیتش را در اختیار ما می‌گذارد. طوری بازی می‌کند انگار پنج سال است در ناپولی است. جو رختکن ما عالی است، روحیه تیمی از هر چیزی مهم‌تر است و همه باید متواضع بمانیم.»

مک‌تامینی فصل گذشته نقشی کلیدی در قهرمانی ناپولی در سری‌آ داشت و حالا با حضور دی‌بروینه، یکی از خطرناک‌ترین زوج‌های خط میانی اروپا در ناپل شکل گرفته است. انتظار می‌رود دی‌بروینه با تکیه بر تجربه و هوش تاکتیکی‌اش، خیلی زود با فضای فوتبال ایتالیا هماهنگ شود و نقشی تعیین‌کننده در ادامه مسیر موفق ناپولی ایفا کند.

شاگردان آنتونیو کونته در ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود، روز شنبه ۳۰ آگوست به مصاف کالیاری خواهند رفت.

