میلان سری آ را با شکست و رم با پیروزی آغاز کرد

اولین بازی فصل برای سرمربیان جدید میلان و رُم متفاوت بود.

به گزارش ایلنا، ادامه بازی‌های شب نخست هفته اول فصل جدید سری A ایتالیا با برگزاری دو بازی پیگیری شد. در یکی از این بازی‌ها؛ تیم فوتبال میلان از ساعت 22:15 شب گذشته (شنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان کرمونزه بود و در نتیجه‌ای دور از ذهن بازی را 2 بر یک واگذار کرد.

تک گل روسونری در این بازی توسط استراهینیا پاولوویچ در دقیقه 1+45 زده شد.

در بازی همزمان؛ رُم در ورزشگاه المپیکو پذیرای بولونیا بود و با نتیجه حداقلی یک بر صفر به پیروزی رسید.

فرانکا لیما در دقیقه 53 تنها گل بازی را به ثمر رساند.

ادامه بازی‌های هفته نخست سری A ایتالیا امشب و با برگزاری 4 دیدار پیگیری خواهد شد.

