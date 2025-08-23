سن پائولی 3-3 دورتموند: توقف زنبورها در لحظات پایانی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بوروسیا دورتموند فصل جدید بوندس‌لیگا را با تساوی آغاز کرد؛ جایی که از ساعت 20 امشب (شنبه) در دیداری خارج از خانه به مصاف سن‌پائولی رفت و با تساوی 3-3 متوقف شد.

برای زنبورها در این مسابقه؛ سرهو گیراسی (34)، والدمار آنتون (67) و یولیان برانت (74) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه گیراسی یک پنالتی به سود دورتموند را نیز در دقیقه 39 هدر داد.

پیشتر؛ لورکوزن در دیداری خانگی 2 بر یک مغلوب هوفنهایم شد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

اینتراخت 4 - وردبرمن یک

فرایبورگ یک - آگزبورگ 3

هایدنهایم یک - ولفسبورگ 3

یونیون برلین 2 - اشتوتگارت یک

انتهای پیام/