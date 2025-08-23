خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته اول بوندس‌لیگا آلمان

سن پائولی 3-3 دورتموند: توقف زنبورها در لحظات پایانی

سن پائولی 3-3 دورتموند: توقف زنبورها در لحظات پایانی
کد خبر : 1677208
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال بوروسیا دورتموند بازی هفته نخست خود در فصل جدید بوندس‌لیگا را با تساوی خارج از خانه به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بوروسیا دورتموند فصل جدید بوندس‌لیگا را با تساوی آغاز کرد؛ جایی که از ساعت 20 امشب (شنبه) در دیداری خارج از خانه به مصاف سن‌پائولی رفت و با تساوی 3-3 متوقف شد.

برای زنبورها در این مسابقه؛ سرهو گیراسی (34)، والدمار آنتون (67) و یولیان برانت (74) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه گیراسی یک پنالتی به سود دورتموند را نیز در دقیقه 39 هدر داد.

پیشتر؛ لورکوزن در دیداری خانگی 2 بر یک مغلوب هوفنهایم شد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

اینتراخت 4 - وردبرمن یک

فرایبورگ یک - آگزبورگ 3

هایدنهایم یک - ولفسبورگ 3

یونیون برلین 2 - اشتوتگارت یک

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور