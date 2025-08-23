موسی جنپو بدون رضایتنامه رسمی به استقلال پیوست
موسی جنپو بدون پرداخت هیچ رضایتنامهای و بهصورت بازیکن آزاد، به استقلال پیوست.
به گزارش ایلنا، موسی جنپو که پیش از این در باشگاه استاندارد لیژ عضویت داشت، به تازگی به جمع شاگردان استقلال پیوسته است. طبق اعلام رسمی باشگاه بلژیکی، هیچ گونه رضایتنامه یا مبلغی برای این انتقال پرداخت نشده و جنپو کاملاً آزاد بوده است.
این موضوع نشان میدهد که باشگاه استقلال برای جذب این بازیکن تنها با مذاکره مستقیم با خود او و بدون دخالت باشگاه قبلی، موفق به عقد قرارداد شده است. با حضور جنپو، آبیپوشان امیدوارند خط حمله خود را تقویت کرده و در فصل پیش رو عملکرد بهتری در لیگ برتر و رقابتهای آسیایی داشته باشند.
با توجه به اینکه این انتقال بدون پرداخت هزینه انجام شده است، این اقدام میتواند نمونهای از مدیریت هوشمندانه در نقل و انتقالات داخلی باشد و استقلال را از نظر مالی نیز در موقعیت بهتری قرار دهد.