قرعهکشی جنجالی جام حذفی رومانی زیر تیغ اتهام تقلب (عکس)
رفتار مشکوک یکی از مجریان قرعهکشی در مراسمی که بهصورت زنده پخش شد، فدراسیون فوتبال رومانی را مجبور به واکنش رسمی کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال رومانی با انتشار بیانیهای رسمی، اتهامات مربوط به تبانی در قرعهکشی مرحله پلیآف جام حذفی این کشور را «بیاساس» خواند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که ویدیویی از نحوه انتخاب توپها توسط گابریل بودسکو، دبیرکل فدراسیون، در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرد و باعث اعتراض بسیاری از هواداران شد.
در این ویدیو که بهصورت زنده از تلویزیون ملی پخش شد، دیده میشود بودسکو در تلاش است تا توپها را در یک ظرف کوچک جابهجا کند، اما به دلیل اندازه بسیار محدود کاسه، عملاً قادر به همزدن توپها نبود. برخی کاربران فضای مجازی با انتشار این لحظه مدعی شدند که دست او در تمام مدت با یک توپ خاص در تماس بود و در نهایت نیز همان توپ را بیرون کشید، که منجر به تقابل تیم دستهدومی کوروینول هونِدوآرا با تیم مطرح لیگ برتری، فارول کونستانتسا شد.
درحالیکه برخی این قرعهکشی را «مهندسیشده» خواندند، گروهی دیگر به سختی شرایط اجرای مراسم اشاره کردند و گفتند در ظرفی به آن کوچکی اصلاً امکان چرخاندن توپها وجود نداشته است.
فدراسیون فوتبال رومانی با انتشار بیانیهای، ضمن پذیرش اینکه اندازه ظرف مورد استفاده «از نظر فنی ایدهآل نبود»، تأکید کرد که «قرعهکشی طبق تمام دستورالعملها، در حضور نمایندگان باشگاهها و بهصورت زنده از شبکه FRF TV انجام شد» و از این رو، «شفافیت و بیطرفی» کاملاً رعایت شده است.
در این بیانیه آمده است:«فدراسیون بهصراحت هرگونه تلاشی برای القای تبانی، بهویژه در دیدار کوروینول هونِدوآرا – فارول کونستانتسا را رد میکند و بر اصول صداقت، شفافیت و عدالت در برگزاری مسابقات داخلی پایبند میماند.»
همچنین، دن بوبوتسانو، شهردار هونِدوآرا نیز از برگزارکنندگان مراسم دفاع کرد و گفت باشگاه هیچ اعتراضی به نتیجه قرعهکشی نخواهد داشت. او در گفتوگو با Gazeta Sporturilor اظهار داشت:«آن دو نفری که قرعهکشی را انجام دادند، نه ظرف را خودشان انتخاب کرده بودند و نه توپها را. درواقع، با شرایطی از قبل آماده مواجه شدند. با توجه به اینکه مراسم بهصورت زنده پخش شد، شکایتی مطرح نکردیم و درخواست تکرار قرعهکشی هم نداریم.»
او افزود:«ما در خانه به مصاف یک تیم قدرتمند میرویم و امیدواریم هواداران بهصورت گسترده از تیم حمایت کنند، هم برای بردن و صعود، و هم از نظر مالی سود ببریم. مخصوصاً که بعد از این ماجرا، بیش از همیشه در رسانهها دیده شدیم.»