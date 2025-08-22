پایان رویای آبی؛ جعفری به گلگهر بازگشت!
رضا جعفری، وینگر گلگهر که در هفتههای اخیر سودای پیوستن به استقلال را در سر داشت، پس از کش و قوسهای فراوان و بلاتکلیفی، بار دیگر به تمرینات تیم سیرجانی بازگشت.
به گزارش ایلنا، ماجرای رضا جعفری، وینگر سرعتی گلگهر سیرجان، در فصل نقل و انتقالات تابستانی به پایان رسید و این بازیکن پس از کش و قوسهای فراوان، به تمرینات تیم خود بازگشت. جعفری که فصل گذشته در ملوان خوش درخشیده بود، در هفتههای اخیر به شدت به پوشیدن پیراهن استقلال فکر میکرد و حتی برای تحقق این رؤیا، تمرینات گلگهر را نیز ترک کرده بود.
در روزهای میانی نقل و انتقالات، باشگاه استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو، به جذب جعفری علاقهمند شد و این بازیکن نیز تمایل زیادی به این انتقال داشت. با این حال، باشگاه استقلال تصمیمگیری نهایی در این مورد را به باشگاه گلگهر واگذار کرد که این موضوع، نشان از رویکرد حرفهایتر استقلالیها در این فصل نقل و انتقالات داشت.
در نهایت، با اتمام فصل نقل و انتقالات و منتفی شدن انتقال به استقلال، رضا جعفری تصمیم گرفت به تمرینات گلگهر بازگردد؛ تیمی که در ابتدای فصل با آن قرارداد بسته بود.
حضور دوباره جعفری در تمرینات گلگهر با استقبال گرم کادر فنی، به ویژه مهدی تارتار، سرمربی این تیم، همراه شد. تارتار که دو فصل پیش در ملوان هدایت جعفری را بر عهده داشت، شناخت کاملی از تواناییهای این بازیکن دارد و امیدوار است بتواند از سرعت و تکنیک بالای او برای تقویت خط حمله تیمش استفاده کند.
رضا جعفری فصل گذشته در ترکیب ملوان نمایشهای درخشانی داشت و با دریبلها و نفوذهای انفجاری خود، به یکی از ستارههای این تیم تبدیل شد. همین عملکرد درخشان بود که باعث شد استقلالیها به جذب او علاقهمند شوند و ماجرای سه هفتهای جداییاش از گلگهر شکل بگیرد.