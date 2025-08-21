به گزارش ایلنا، در حالیکه بسیاری از تیم‌ها با ترکیب کامل وارد فصل جدید رقابت‌ها شده‌اند، برخی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال اروپا همچنان وضعیت نامشخصی دارند و به دلایل مختلف از فهرست اصلی تیم‌هایشان کنار گذاشته شده‌اند. هرکدام از این ستاره‌ها پرونده‌ای جداگانه اما پربحث در بازار تابستانی ۲۰۲۵ دارند.

پاریس بدون دوناروما؟

یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌ها مربوط به جانلوئیجی دوناروما است. سنگربان ۲۶ ساله ایتالیایی که در قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا نقش کلیدی داشت، حالا جایی در برنامه‌های لوئیس انریکه ندارد. تصمیمی که بیش از آنکه فنی باشد، جنبه مدیریتی دارد؛ چراکه دوناروما حاضر به تمدید قرارداد با پی‌اس‌جی نشده و باشگاه نیز با جذب شوالیه، مسیر خود را عوض کرده است.

انریکه به صراحت گفته: «من به دروازه‌بانی با ویژگی‌های متفاوت نیاز دارم» و دوناروما نیز واکنش تندی نشان داده: «کسی تصمیم گرفته من دیگر بخشی از پاری‌سن‌ژرمن نباشم». این حاشیه‌ها باعث شده باشگاه‌هایی نظیر منچسترسیتی به جذب او علاقه‌مند شوند؛ به‌ویژه پس از کنار گذاشتن ادرسون از بازی اخیر برابر وولورهمپتون.

ایساک و پایان رابطه با نیوکاسل

الکساندر ایساک، مهاجم سوئدی که فصل گذشته ۲۳ گل برای نیوکاسل به ثمر رساند، حالا صراحتاً اعلام کرده دیگر قصد ادامه همکاری با این باشگاه را ندارد.

پس از آنکه پیشنهاد لیورپول با رقمی نزدیک به ۱۷۰ میلیون یورو مطرح شد، اما با مخالفت سران باشگاه مواجه شد، ایساک در بیانیه‌ای تند نوشت: «زمان زیادی سکوت کردم، اما حالا می‌گویم که وقتی اعتماد از بین می‌رود، ادامه رابطه ممکن نیست. این تغییر برای همه بهترین گزینه است.»

در واکنش به این موضع‌گیری، باشگاه نیوکاسل اعلام کرد که قصد دارد بازیکنان کلیدی خود را حفظ کند اما به خواسته بازیکنان نیز احترام می‌گذارد، هرچند شرایط فروش ایساک را فعلاً مناسب نمی‌داند.

آنتونی در بن‌بست منچستری‌

آنتونی، وینگر برزیلی که فصل گذشته به صورت قرضی در رئال بتیس بازی می‌کرد و در فینال لیگ کنفرانس نمایش درخشانی داشت، حالا همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.

منچستریونایتد که او را با رقم سنگین ۹۵ میلیون یورو از آژاکس خریده، به دنبال راهی برای بازگرداندن سرمایه‌اش است. بتیس مایل به تمدید حضور این بازیکن است، اما فقط با شرایط مالی مناسب. آنتونی در دیدار مقابل آرسنال از فهرست تیم کنار گذاشته شد و آینده‌اش همچنان نامشخص است.

هویلوند و مازاد بودن در ترافیک الدترافورد

رسمی شدن خریدهایی مثل ماتئوس کنیا و بنجامین ششکو باعث شده راسموس هویلوند دانمارکی جایی در خط حمله یونایتد نداشته باشد. بازیکنی که تنها دو فصل پیش با ۷۷ میلیون یورو از آتالانتا جذب شد، حالا در لیست مازاد قرار گرفته و یونایتد به‌دنبال راه‌حلی برای فروش یا انتقال قرضی اوست.

موشک نیجریه‌ای به دنبال پرواز جدید

آدمولا لوکمن، مهاجم سرعتی و خلاق آتالانتا که دو فصل پیش در فینال لیگ اروپا هت‌تریک کرد، نیز قصد دارد این تابستان از برگامو جدا شود. این بازیکن ۲۶ ساله با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «به دنبال یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای آینده‌ام هستم. از سه سال حضور فوق‌العاده‌ در آتالانتا ممنونم و حالا آماده ماجراجویی جدیدم.»

در حالیکه از اینتر به عنوان مقصد احتمالی او یاد می‌شد، اکنون اتلتیکو مادرید نیز به جذب لوکمن علاقه نشان داده و ممکن است در هفته آینده وارد مذاکره رسمی شود.

پایان تابستان، پایان ابهام؟

با نزدیک شدن به پایان مهلت نقل‌وانتقالات، به‌نظر می‌رسد تکلیف بسیاری از این ستاره‌ها در روزهای پایانی مشخص خواهد شد. هرچند در دنیای فوتبال، هیچ چیز تا لحظه امضا قطعی نیست.

