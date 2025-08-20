استقلال بالاخره از عارف غلامی رونمایی کرد (عکس)

به گزارش ایلنا، پس از هفته‌ها گمانه‌زنی درباره سرنوشت عارف غلامی، باشگاه استقلال امروز با انتشار تصویری از تمرینات تیم و همچنین صدور اطلاعیه رسمی، به‌صورت علنی از این بازیکن رونمایی کرد و بازگشت دوباره‌اش به ترکیب استقلال را تأیید کرد.

در اطلاعیه رسانه رسمی باشگاه استقلال آمده: «عارف غلامی هفته گذشته در تمرینات استقلال حاضر شد و قرارداد خود را قبل از بازی با تراکتور به مدت یک فصل با استقلال امضا کرد. عارف غلامی سابقه ۴ سال حضور در استقلال را در کارنامه خود دارد و با این تیم قهرمانی لیگ و سوپرجام را تجربه کرده است. او روز گذشته هم روی نیمکت استقلال حضور داشت.»

این در حالی است که غلامی فصل گذشته در تیم تراکتور بازی می‌کرد و حضورش در لیست خرید ریکاردو ساپینتو برای فصل جدید، با واکنش منفی بخشی از هواداران استقلال مواجه شد. پس از این حاشیه‌ها، مشخص نبود که آیا غلامی واقعاً به تمرینات تیم اضافه می‌شود یا تصمیم نهایی تغییر می‌کند.

با این حال، امروز باشگاه استقلال با انتشار تصویر این مدافع ۲۸ ساله در تمرینات تیم و اعلام رسمی عقد قرارداد، مهر پایانی بر ابهامات زد تا غلامی دوباره لباس آبی را بر تن کند. او در دوره اول حضورش یکی از مهره‌های کلیدی خط دفاع استقلال بود و حالا باید دید در فصل جدید چه نقشی در ترکیب خواهد داشت.

