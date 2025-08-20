خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال بالاخره از عارف غلامی رونمایی کرد (عکس)

استقلال بالاخره از عارف غلامی رونمایی کرد (عکس)
کد خبر : 1676222
لینک کوتاه کپی شد.

عارف غلامی، مدافع سابق تیم تراکتور، که بازگشتش به استقلال با حاشیه‌هایی همراه شده بود، سرانجام به صورت رسمی به جمع آبی‌پوشان اضافه شد.

به گزارش ایلنا، پس از هفته‌ها گمانه‌زنی درباره سرنوشت عارف غلامی، باشگاه استقلال امروز با انتشار تصویری از تمرینات تیم و همچنین صدور اطلاعیه رسمی، به‌صورت علنی از این بازیکن رونمایی کرد و بازگشت دوباره‌اش به ترکیب استقلال را تأیید کرد.

در اطلاعیه رسانه رسمی باشگاه استقلال آمده: «عارف غلامی هفته گذشته در تمرینات استقلال حاضر شد و قرارداد خود را قبل از بازی با تراکتور به مدت یک فصل با استقلال امضا کرد. عارف غلامی سابقه ۴ سال حضور در استقلال را در کارنامه خود دارد و با این تیم قهرمانی لیگ و سوپرجام را تجربه کرده است. او روز گذشته هم روی نیمکت استقلال حضور داشت.»

استقلال بالاخره از عارف غلامی رونمایی کرد (عکس)

این در حالی است که غلامی فصل گذشته در تیم تراکتور بازی می‌کرد و حضورش در لیست خرید ریکاردو ساپینتو برای فصل جدید، با واکنش منفی بخشی از هواداران استقلال مواجه شد. پس از این حاشیه‌ها، مشخص نبود که آیا غلامی واقعاً به تمرینات تیم اضافه می‌شود یا تصمیم نهایی تغییر می‌کند.

با این حال، امروز باشگاه استقلال با انتشار تصویر این مدافع ۲۸ ساله در تمرینات تیم و اعلام رسمی عقد قرارداد، مهر پایانی بر ابهامات زد تا غلامی دوباره لباس آبی را بر تن کند. او در دوره اول حضورش یکی از مهره‌های کلیدی خط دفاع استقلال بود و حالا باید دید در فصل جدید چه نقشی در ترکیب خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور