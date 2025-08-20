جیمی کاراگر:
ویرتز میتواند مثل دیبروینه ستاره بعدی لیگ برتر باشد
جیمی کاراگر، مدافع سابق لیورپول، معتقد است فلوریان ویرتز پتانسیل تبدیل شدن به چهره جدید و الهامبخش لیگ برتر را دارد.
به گزارش ایلنا، جیمی کاراگر در تحلیلی برای شبکه اسکای اسپورتس با ستایش از خرید جدید لیورپول، فلوریان ویرتز، گفت که این هافبک آلمانی میتواند جای خالی کوین دیبروینه را در لیگ برتر پر کند. ستاره پیشین منچسترسیتی که تابستان امسال به ناپولی پیوست، سالها با پاسهای فوقالعاده و گلهای تماشایی یکی از نمادهای لیگ برتر بود و حالا کاراگر باور دارد ویرتز میتواند چنین نقشی را ایفا کند.
کاراگر گفت: «فکر میکنم جذب ویرتز یکی از بهترین کارهای لیورپول بود. شاید در بازی جمعه شب در بهترین فرم خودش نبود، اما باز هم آن لمسهای لطیف و خاص را از خودش نشان داد. واقعاً تماشای بازیاش حس متفاوتی دارد. از همین حالا منتظرم ببینم هفته آینده چه میکند. شاید بهعنوان فالس نُه(مهاجم کاذب) بازی کند یا همراه یک مهاجم در خط جلو باشد. بعد از رفتن دیبروینه، لیگ به یک ستاره بزرگ در این پست نیاز دارد و من فکر میکنم ویرتز میتواند همان چهره جدید باشد.»
ویرتز با قراردادی بزرگ از بایرلورکوزن به لیورپول پیوست و در دو فصل گذشته بوندسلیگا با ثبت ۲۱ گل و ۲۳ پاس گل، یکی از ستارههای درخشان فوتبال آلمان بود. او در نخستین بازیاش در لیگ برتر هم مقابل بورنموث عملکرد امیدوارکنندهای داشت و در دیدار سوپرجام مقابل کریستال پالاس نیز اولین پاس گل خود را برای لیورپول ثبت کرد.