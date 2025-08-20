به گزارش ایلنا، النصر با هدایت ژرژ ژسوس موفق شد در نیمه‌نهایی سوپرجام عربستان با نتیجه ۲ بر ۱ الاتحاد را شکست دهد و راهی فینال این رقابت‌ها شود. اما آنچه بیش از نتیجه مورد توجه قرار گرفت، واکنش تند و جنجالی باشگاه النصر علیه کریم بنزما بود.

پیش از این مسابقه، بنزما در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: «بهترین تیم پیروز خواهد شد» و از رونالدو به‌عنوان یک «افسانه» یاد کرده بود. اما حساب رسمی النصر در شبکه ایکس (توییتر سابق) پس از پیروزی در مسابقه، در پاسخی تند به این اظهارات نوشت: «او زیر سایه‌اش معروف شد، پس فکر کرد امروز بهترین خواهد بود؟»

این جمله کنایه‌آمیز مستقیماً به دوران حضور مشترک این دو ستاره در رئال مادرید اشاره داشت؛ جایی که رونالدو تا سال ۲۰۱۸ مرد اول خط حمله بود و بنزما بیشتر در نقش مکمل ظاهر می‌شد. هرچند بنزما پس از جدایی رونالدو به درخشش فردی رسید، از جمله کسب توپ طلا، اما به نظر می‌رسد در عربستان، رقابت این دو بار دیگر به اوج رسیده است.

در حالیکه الاتحاد در فصل گذشته بارها برتری خود را برابر النصر دیکته کرده بود، این بار تیم رونالدو توانست انتقام بگیرد و به فینال صعود کند. حالا النصر تنها یک گام تا کسب نخستین جام در دوران حضور فوق‌ستاره پرتغالی فاصله دارد.

النصر در فینال سوپرجام روز شنبه به مصاف برنده دیدار الاهلی و القادسیه خواهد رفت و فرصت بزرگی برای رونالدو فراهم است تا نخستین جام رسمی خود با این تیم را به دست آورد.

