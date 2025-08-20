خبرگزاری کار ایران
پُست معنادار پل پوگبا: آشتی خانوادگی پس از ماجرای اخاذی (عکس)

ستاره موناکو تصویری با برادرانش منتشر کرد تا نشانه‌ای از پایان اختلافات شدید خانوادگی باشد.

به گزارش ایلنا، پل پوگبا، هافبک سرشناس فرانسوی، با انتشار عکسی در کنار دو برادرش، ماتیاس و فلورنتین پوگبا، در اینستاگرام، از بهبود روابط خانوادگی خبر داد. این تصویر در حالی منتشر شده که ماتیاس سال گذشته به‌دلیل نقش‌آفرینی در پرونده اخاذی از پوگبا، به سه سال زندان محکوم شد که دو سال آن به حالت تعلیق درآمد.

پوگبا در توضیح این تصویر نوشت:«زنده باد عشق، زنده باد برادرانم.» جمله‌ای که از نگاه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نشانه‌ای از آشتی با برادری است که زمانی در تلاش برای تخریب حرفه فوتبالی او بود.

پُست معنادار پل پوگبا: آشتی خانوادگی پس از ماجرای اخاذی (عکس)

این ماجرا کمتر از دو سال پس از آن رخ داده که پل پوگبا در جریان تحقیقات پلیس فرانسه افشا کرد در سال ۲۰۲۲ توسط گروهی از افراد مسلح گروگان گرفته شده و از او مبلغی معادل ۱۰.۸ میلیون پوند درخواست شده بود. در جریان این پرونده، پنج متهم دیگر نیز به جرایمی چون اخاذی و تهدید محکوم شدند و بین چهار تا هشت سال زندان گرفتند.

ماتیاس پوگبا اکنون دوران محکومیت خود را با پابند الکترونیکی سپری می‌کند و پس از جریمه ۱۶۵۰۰ پوندی از زندان معاف شده است. در این میان، پل پوگبا که اخیراً از محرومیت ناشی از دوپینگ بازگشته، حالا تمرکز خود را روی شروع فصل جدید با موناکو و بازگشت به میادین معطوف کرده است.

