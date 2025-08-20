کارواخال: کاپیتانی این کشتی برایم اهمیت زیادی دارد

به گزارش ایلنا، دنی کارواخال کاپیتان رئال مادرید که پس از ۳۱۸ روز دوری به دلیل مصدومیت، دوباره در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به میدان رفت، در پایان بازی برابر اوساسونا درباره بازگشتش و شرایط تیم صحبت کرد.

او در ابتدا با اشاره به اهمیت شروع خوب در فصل جدید لالیگا گفت:«شروع خوب در لالیگا کلیدی است. می‌دانستیم که آمادگی کاملی نداریم، اما تیم رفته‌رفته بهتر شد. کمی از نظر بدنی کم آوردیم و در حفظ ریتم بالا در کل مسابقه مشکل داشتیم، ولی در مجموع زیاد تحت فشار قرار نگرفتیم.»

کارواخال درباره اولین بازی فصل نیز اظهار داشت:«در مجموع بازی کاملی بود. مدت زیادی نیست که با سرمربی کار می‌کنیم. مهم‌ترین چیز کسب سه امتیاز و پیدا کردن ریتم لازم بود.»

بازیکن باتجربه که در دقیقه ۶۸ جایگزین ترنت شد، در ادامه درباره بازگشتش به برنابئو گفت:«امروز برای من روزی بسیار خاص بود. از لحظه‌ای که برای گرم کردن وارد زمین شدم، گرمای حمایت هواداران را حس کردم. می‌خواهم از آن‌ها بابت همراهی در این ۳۱۸ روز تشکر کنم. حالا برگشتم و امیدوارم بتوانم با نمایش‌های خوب و کسب جام‌ها جبران کنم.»

کارواخال در ادامه درباره شرایط بدنی‌اش گفت:«خیلی خوبم، همان‌طور که سرمربی گفته. تمرین می‌کنم، وارد ریتم رقابت می‌شوم و با گذر زمان بهتر هم خواهم شد. خوشحالم که امروز توانستم در خانه بازی کنم، جایی که احساس می‌کنم بسیار دوست‌داشتنی هستم. حالا وقت فکر کردن به بازی با اوویدو است.»

کارواخال که نخستین فصل خود را به‌عنوان کاپیتان تیم سپری می‌کند، در این‌باره گفت:«کاپیتانی این کشتی پاداشی است برای سال‌ها تلاش. برایم اهمیت زیادی دارد. امیدوارم این مسئولیت را با افتخار زیاد و احترام کامل به هم‌تیمی‌هایم انجام دهم و سعی کنم یک گروه برنده بسازم.»

او درباره رقابت با ترنت الکساندر آرنولد گفت:«مثل همیشه با رقابت کنار می‌آیم. هر چقدر رقابت بیشتری داشتم، بهتر هم بازی کردم. این چالش بزرگی است که باعث بهتر شدن هر دوی ما خواهد شد.»

کارواخال در ادامه درباره بازگشتش افزود:«روز بسیار خاصی بود. از همان لحظه گرم کردن، محبت هواداران را حس کردم. بعد از ماه‌ها، حالا می‌توانم بگویم برگشته‌ام و هر روز احساس راحتی بیشتری دارم. ژابی هم به من گفت در بهترین فرم خودم هستم و باید با تمام توان ادامه دهم. پس خوشحالم.»

کاپیتان رئال مادرید در خصوص تفاوت آلونسو با آنچلوتی گفت:«برای قضاوت هنوز زود است، اما زمان همه‌چیز را مشخص می‌کند. ما به دیدگاه او در فوتبال ایمان داریم.»

او همچنین درباره توصیه‌اش به بازیکنان جدید گفت:«در کارت ثابت‌قدم باش، نگذار چیزی حواست را پرت کند و همیشه تیم را در اولویت قرار بده.»

کارواخال در پایان درباره رابطه‌اش با سرمربی تیم توضیح داد:«داشتن کسی مثل من که سال‌ها اینجا بوده برای او مفید است. زیاد با هم صحبت می‌کنیم و هر دو نقش‌مان را می‌دانیم. این‌که زمانی هم‌تیمی بودیم مهم نیست، الان اینجا هستیم تا ایده‌هایش را اجرا کنیم.»

انتهای پیام/