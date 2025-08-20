امباپه: اگر روحیه خوبی داشته باشم، بازیها را میبریم
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، از اهمیت برد نخست در خانه، انتظارات ژابی آلونسو و تجربه بازی با پیراهن شماره ۱۰ گفت.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه که در دیدار برابر اوساسونا یکی از چهرههای اصلی ترکیب رئال مادرید بود، پس از این مسابقه در گفتوگو با رئال مادرید تیوی درباره احساسات و تحلیل خود از بازی صحبت کرد.
امباپه در ابتدای صحبتهایش گفت:«خیلی مهم بود که فصل را با برد در خانه شروع کنیم. میدانستیم کار سختی پیشرو داریم. اوساسونا برنامه مشخصی داشت که منتظر ما بماند و بودیمیر را جلو نگه دارد. در نیمه اول اصلاً فضای بازی نداشتیم، اما در نیمه دوم زود گل زدیم، فرصتهای بیشتری به دست آوردیم و کنترل را در اختیار گرفتیم. امیدوار بودیم گل دوم را هم بزنیم ولی این اتفاق نیفتاد. با این حال، از برد خوشحالیم و به دنبال پیروزیهای بیشتر خواهیم بود.»
او در ادامه به خواستههای تاکتیکی ژابی آلونسو اشاره کرد و افزود:«او از ما خواسته بود که مالکیت توپ را بالا نگه داریم، توپ را از یک سمت به سمت دیگر منتقل کنیم تا تیم مقابل نتواند بدود و فضایی برای بازی نداشته باشد. هنوز از تعطیلات برگشتهایم و جای پیشرفت داریم، ولی شروع مثبتی بود.»
مهاجم فرانسوی درباره وضعیت بدنی و انگیزه شخصیاش گفت:«احساس فوقالعادهای دارم، ولی مهمترین چیز همیشه کمک به تیم است؛ چه در حمله، چه در دفاع. بقیه چیزها هم خودش اتفاق میافتد. اگر روحیه خوبی برای کمک به تیم داشته باشم، قطعاً در بازیها برنده خواهیم شد.»
امباپه که این بازی را با شماره ۱۰ انجام داد، در پایان درباره اهمیت این پیراهن گفت:«شماره ۱۰ اینجا عدد مهمی است، همانطور که شماره ۹ هم اهمیت زیادی دارد. اما مهمترین چیز برای من این است که بتوانم در ورزشگاه برنابئو با پیراهن رئال مادرید بازی کنم. هوا گرم بود، ولی بودن در کنار هواداران فوقالعاده است. وقتی وارد زمین میشویم، همیشه دوست داریم بهترین بازیمان را برای هواداران رئال و تمام کسانی که ما را از خانه تماشا میکنند، انجام بدهیم.»