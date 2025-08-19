آنچلوتی وینیسیوس را به تیم ملی برزیل دعوت نکرد
ستاره رئال مادرید به دلایل انضباطی و فنی در لیست اولیه ارسالشده به فیفا برای دیدارهای انتخابی جام جهانی حضور ندارد.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور در دو مسابقه پایانی تیم ملی برزیل در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آمریکای جنوبی حضور نخواهد داشت. این بازیکن کلیدی رئال مادرید از لیست اولیهای که به فیفا ارسال شده، خط خورده است.
غیبت وینیسیوس ترکیبی از محرومیت و تصمیم فنی کادر مربیگری است. او در دیدار برابر پاراگوئه که با پیروزی ۱-۰ برزیل همراه بود، سومین کارت زرد خود را دریافت کرد و به همین دلیل بهصورت خودکار از بازی مقابل شیلی در تاریخ ۴ سپتامبر محروم است. در ادامه نیز با تصمیم فنی آنچلوتی و کادرش، نام او برای بازی دوم مقابل بولیوی که روز ۹ سپتامبر در شهر مرتفع «ال آلتو» برگزار میشود نیز در لیست قرار نگرفته است.
این تصمیم بهمنظور استراحت دادن به وینیسیوس اتخاذ شده، چرا که او در فصل گذشته بیش از ۶۰ بازی رسمی برای باشگاه و تیم ملی انجام داده است از سوی دیگر، در مورد بازی برابر بولیوی توافقی صورت گرفته که هیچ بازیکنی از تیمهای اروپایی در آن دیدار حاضر نباشد تا از خستگی ناشی از سفر و ارتفاع بالا جلوگیری شود.
در همین حال، رودریگو و ادر میلیتائو که بهدلیل مصدومیت در لیست قبلی حضور نداشتند، در فهرست اولیه آنچلوتی برای این اردو قرار گرفتهاند. بهویژه میلیتائو که پس از پشت سر گذاشتن دومین عمل جراحی رباط صلیبی خود، در دیدار دوستانه مقابل تیم اتریشی «تیرول» در تاریخ ۱۲ آگوست به میدان رفت.
قرار است لیست نهایی بازیکنان دعوتشده به اردوی تیم ملی برزیل روز دوشنبه ۲۵ آگوست، در مراسمی توسط فدراسیون فوتبال برزیل بهطور رسمی اعلام شود. بازیکنان نیز از اول سپتامبر تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.
تیم ملی برزیل که پیشتر صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده، در این دو دیدار باقیمانده به مصاف شیلی و بولیوی خواهد رفت.