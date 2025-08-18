نانت 0 - پاری سن ژرمن 1 ؛ آغاز زنگ تفریحی پاریسی ها در فرانسه

به گزارش ایلنا، در شب سوم و آخرین بازی هفته نخست لیگ یک فرانسه موسوم به لوشامپیونه؛ تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن از ساعت 22:30 شب گذشته (یکشنبه) در باستین، ورزشگاه خانگی تیم نانت به میدان رفت و به پیروزی حداقلی یک بر صفر رسید.

ویتینیا در دقیقه 67 برای فاتح سوپرجام اروپا در این بازی گلزنی کرد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده شب پایانی هفته نخست لوشامپیونه نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

برست 3 - لیل 3

اوسر یک - لوریان صفر

متز صفر - استراسبورگ یک

آنژه یک - پاریس صفر

