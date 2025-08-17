پایان کار علیرضا بیرانوند در تراکتور

به گزارش ایلنا، پس از جدایی علیرضا بیرانوند از تراکتور، سرخ‌پوشان تبریزی مذاکرات گسترده‌ای را برای جذب جانشینی درون دروازه آغاز کرده‌اند و به نظر می‌رسد که گزینه نهایی این باشگاه به‌زودی معرفی خواهد شد.

طی روزهای گذشته، باشگاه مذاکرات فشرده‌ای را با چند گزینه اروپایی دنبال کرد و حالا توافق نهایی با یک دروازه‌بان از اروپای شرقی حاصل شده است. در صورتی که روند اداری بدون مشکل پیش برود، قرارداد این بازیکن ظرف ۲۴ ساعت آینده امضا خواهد شد.

پیش از این، باشگاه تراکتور مذاکراتی جدی با یک دروازه‌بان پرتغالی داشت، اما در نهایت مسیر جذب به سمت گزینه‌ای از شرق اروپا تغییر کرد. با این حال، با توجه به زمان محدود تا آغاز هفته نخست، احتمال دارد این دروازه‌بان در دیدار مقابل استقلال غایب باشد و اولین بازی‌اش را در هفته دوم تجربه کند.

با توجه به قانون ۶۰ درصدی حضور بازیکنان خارجی در لیگ برتر ایران، تراکتور در تمام طول فصل ناچار به استفاده مستمر از این گلر خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت انتخاب دقیق و موفق را برای کادرفنی این تیم دوچندان می‌کند.

انتهای پیام/