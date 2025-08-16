لیورپول 4 - بورنموث 2 ؛ افتتاحیه پر گل در آنفیلد با نقش آفرینی صلاح

به گزارش ایلنا، فصل جدید لیگ برتر انگلیس با پیروزی تیم فوتبال لیورپول در دیدار افتتاحیه آغاز شد؛ جایی که شاگردان آرنه اشلوت در چارچوب رقابت‌های هفته نخست در ورزشگاه خانگی خود، آنفیلد میزبان بورنموث بودند و بازی را با پیروزی 4 بر 2 به سود خود خاتمه دادند.

در این دیدار؛ ابتدا هوگو اکیتیکه، بازیکن جدید قرمزهای بندر لیورپول و کودی خاکپو در دقایق 37 و 49 گلزنی کرده و میزبان را پیش انداختند اما بورنموثی‌ها نیمه دوم متفاوتی را آغاز کردند و توانستند با دو گل در دقایق 64 و 76 بازی را به تساوی بکشاند. لیورپول میزبان در ادامه بر دامنه حملات خود افزود و موفق شد با به ثمر رساندن 2 گل دیگر توسط فدریکو کیه‌زا (88) و محمد صلاح (4+90) کامبکی دراماتیک زده و بازی را با نتیجه 4 بر 2 به سود خود خاتمه دهد.

بازی‌های هفته نخست لیگ برتر انگلیس، امروز و امشب (شنبه) با برگزار 5 دیدار دیگر دنبال خواهد شد.

