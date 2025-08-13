مگوایر: با رونالدو راهی برای موفقیت پیدا نکردیم

به گزارش ایلنا، بازگشت رونالدو در سال ۲۰۲۱ موجی از امید را در الدترافورد ایجاد کرد، اما با وجود زدن ۱۸ گل در لیگ برتر، یونایتد فصل را با رتبه ششم به پایان رساند. تغییر مربیان، از برکناری اوله گونار سولسشر تا ناکامی رالف رانگنیک، همراه با ناتوانی در تطبیق سیستم پرس تهاجمی با توانایی‌های رونالدو، فضای تیم را متشنج کرد.

با حضور اریک تن‌هاخ در ۲۰۲۲، شکاف‌ها عمیق‌تر شد و پس از مصاحبه جنجالی رونالدو با پیرس مورگان، رابطه او با باشگاه به نقطه بدون بازگشت رسید و قراردادش با توافق طرفین فسخ شد.

مگوایر در گفت‌وگو با برنامه «Rio Ferdinand Presents» گفت:«نمی‌توانم بدی از او بگویم. فوق‌العاده بود که کنارش بازی کردم. فقط خیلی ناراحت‌کننده بود که این‌طور تمام شد و ما نتوانستیم با او در ترکیب عملکرد خوبی داشته باشیم. او گل می‌زد و ما افتضاح بودیم، همین نشان می‌دهد چقدر خوب است. سیستم ما با اوله بر اساس پرس شدید بود، اما با آمدن کریستیانو خوب تطبیق پیدا نکردیم و می‌شد دید که چقدر ناراحت و ناامید است.»

پس از برکناری تن‌هاخ در اکتبر گذشته، روبن آموریم هدایت یونایتد را برعهده گرفت، اما او هم نتوانست اوضاع را تغییر دهد و تیم فصل را در رده پانزدهم به پایان رساند. حالا مدیران باشگاه با یک پنجره نقل‌وانتقالاتی کامل، قول داده‌اند تیمی مطابق ایده‌های تاکتیکی آموریم بسازند. یونایتد فصل جدید را ۱۷ اوت با دیداری حساس مقابل آرسنال در الدترافورد آغاز می‌کند.

