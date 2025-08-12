خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای قرارداد با کومو: ​موراتا به ایتالیا بازگشت

امضای قرارداد با کومو: ​موراتا به ایتالیا بازگشت
کد خبر : 1673022
لینک کوتاه کپی شد.

آلوارو موراتا، مهاجم باتجربه تیم ملی اسپانیا، رسماً به کومو ۱۹۰۷ پیوست تا شاگرد سسک فابرگاس در سری آ شود.

به گزارش ایلنا، این انتقال به‌صورت قرضی از میلان همراه با بند خرید اجباری برای فصل ۲۶-۲۰۲۵ انجام شد. موراتا نیم‌فصل گذشته را به‌صورت قرضی در گالاتاسرای گذراند اما میل شدید به بازگشت به ایتالیا باعث شد مذاکرات پیچیده‌ای میان میلان و باشگاه ترکیه‌ای شکل بگیرد.

قرارداد قرضی او تا دسامبر ادامه داشت و برای فسخ آن، گالاتاسرای ابتدا ۸ میلیون یورو غرامت می‌خواست که در نهایت با مبلغ ۵ میلیون یورو توافق شد.

این انتقال، موراتا را به چهارمین تیمش در یک سال اخیر می‌رساند. او تابستان گذشته از اتلتیکومادرید به میلان رفت، تنها نیم‌فصل در سن‌سیرو ماند، سپس راهی استانبول شد و حالا دوباره به سری آ برگشته است.

حضور در یکی از پروژه‌های جاه‌طلبانه لیگ ایتالیا و کار با فابرگاس، انگیزه مهمی برای این بازیکن ۳۲ ساله بوده است.

آینده موراتا در تیم ملی اسپانیا همچنان نامشخص است، اما با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، این انتقال می‌تواند فرصتی برای حفظ جایگاه او در ترکیب لاروخا باشد.

کومو اکنون با جذب موراتا، هفتمین بازیکن اسپانیایی خود را به خدمت گرفته تا کنار نام‌هایی چون ژاکوبو رامون، خسوس رودریگز، آلکس بایه، سرخی روبرتو و ایوان آثون، ترکیبی پررنگ از لالیگا در قلب ایتالیا شکل دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور