امضای قرارداد با کومو: ​موراتا به ایتالیا بازگشت

به گزارش ایلنا، این انتقال به‌صورت قرضی از میلان همراه با بند خرید اجباری برای فصل ۲۶-۲۰۲۵ انجام شد. موراتا نیم‌فصل گذشته را به‌صورت قرضی در گالاتاسرای گذراند اما میل شدید به بازگشت به ایتالیا باعث شد مذاکرات پیچیده‌ای میان میلان و باشگاه ترکیه‌ای شکل بگیرد.

قرارداد قرضی او تا دسامبر ادامه داشت و برای فسخ آن، گالاتاسرای ابتدا ۸ میلیون یورو غرامت می‌خواست که در نهایت با مبلغ ۵ میلیون یورو توافق شد.

این انتقال، موراتا را به چهارمین تیمش در یک سال اخیر می‌رساند. او تابستان گذشته از اتلتیکومادرید به میلان رفت، تنها نیم‌فصل در سن‌سیرو ماند، سپس راهی استانبول شد و حالا دوباره به سری آ برگشته است.

حضور در یکی از پروژه‌های جاه‌طلبانه لیگ ایتالیا و کار با فابرگاس، انگیزه مهمی برای این بازیکن ۳۲ ساله بوده است.

آینده موراتا در تیم ملی اسپانیا همچنان نامشخص است، اما با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، این انتقال می‌تواند فرصتی برای حفظ جایگاه او در ترکیب لاروخا باشد.

کومو اکنون با جذب موراتا، هفتمین بازیکن اسپانیایی خود را به خدمت گرفته تا کنار نام‌هایی چون ژاکوبو رامون، خسوس رودریگز، آلکس بایه، سرخی روبرتو و ایوان آثون، ترکیبی پررنگ از لالیگا در قلب ایتالیا شکل دهد.

انتهای پیام/