خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​رویای پرواز دوباره آبی‌ها: گرت بیل آماده خرید کاردیف

​رویای پرواز دوباره آبی‌ها: گرت بیل آماده خرید کاردیف
کد خبر : 1672847
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی ولز از علاقه جدی خود برای رهبری پروژه خرید کاردیف‌سیتی و بازگرداندن این باشگاه به لیگ برتر انگلیس خبر داد.

به گزارش ایلنا، گرت بیل که به همراه یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری قصد خرید باشگاه  کاردیف را دارد، همچنان امیدوار است با مالک فعلی باشگاه، وینسنت تان، به توافق برسد. این در حالی است که پیشنهاد اولیه ۴۰ میلیون پوندی آن‌ها رد شد و گروه بیل با پیشنهادی بهبود یافته بازگشت. فشارها بر تان برای فروش باشگاه به دلیل عملکرد ضعیف کاردیف در لیگ یک افزایش یافته است.

بیل ۳۶ ساله که الگوی خود را ماجرای موفقیت‌آمیز رایان رینولدز و راب مک‌الهنی در رکسام می‌داند، می‌خواهد با خرید کاردیف مسیر صعود دوباره به لیگ برتر را آغاز کند.

او در گفت‌وگو با برنامه Boardroom Talks توضیح داد:«این موضوع در رادار من است، کاری که عاشق انجام دادنش هستم و دوست دارم به هواداران کاردیف هدیه کنم. من به‌عنوان کسی که از ولز آمده، می‌دانم چقدر هواداران این تیم به باشگاهشان عشق می‌ورزند… رویای هر تیمی رسیدن به لیگ برتر است. این کار بسیار دشواری است، اما مطمئناً چیزی است که عاشق انجام دادنش هستم.»

اگر این انتقال نهایی شود، بیل می‌تواند کاردیف را در مسیری قرار دهد که روزی رکسام  طی کرد و با سه صعود متوالی به سطح دوم فوتبال انگلیس رسید. برای ستاره ولزی، این فرصتی است تا نه‌تنها سرمایه‌گذاری کند، بلکه تاریخ تازه‌ای برای تیم شهر خود بسازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور