رویای پرواز دوباره آبیها: گرت بیل آماده خرید کاردیف
ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی ولز از علاقه جدی خود برای رهبری پروژه خرید کاردیفسیتی و بازگرداندن این باشگاه به لیگ برتر انگلیس خبر داد.
به گزارش ایلنا، گرت بیل که به همراه یک کنسرسیوم سرمایهگذاری قصد خرید باشگاه کاردیف را دارد، همچنان امیدوار است با مالک فعلی باشگاه، وینسنت تان، به توافق برسد. این در حالی است که پیشنهاد اولیه ۴۰ میلیون پوندی آنها رد شد و گروه بیل با پیشنهادی بهبود یافته بازگشت. فشارها بر تان برای فروش باشگاه به دلیل عملکرد ضعیف کاردیف در لیگ یک افزایش یافته است.
بیل ۳۶ ساله که الگوی خود را ماجرای موفقیتآمیز رایان رینولدز و راب مکالهنی در رکسام میداند، میخواهد با خرید کاردیف مسیر صعود دوباره به لیگ برتر را آغاز کند.
او در گفتوگو با برنامه Boardroom Talks توضیح داد:«این موضوع در رادار من است، کاری که عاشق انجام دادنش هستم و دوست دارم به هواداران کاردیف هدیه کنم. من بهعنوان کسی که از ولز آمده، میدانم چقدر هواداران این تیم به باشگاهشان عشق میورزند… رویای هر تیمی رسیدن به لیگ برتر است. این کار بسیار دشواری است، اما مطمئناً چیزی است که عاشق انجام دادنش هستم.»
اگر این انتقال نهایی شود، بیل میتواند کاردیف را در مسیری قرار دهد که روزی رکسام طی کرد و با سه صعود متوالی به سطح دوم فوتبال انگلیس رسید. برای ستاره ولزی، این فرصتی است تا نهتنها سرمایهگذاری کند، بلکه تاریخ تازهای برای تیم شهر خود بسازد.