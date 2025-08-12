پرسپولیس به دنبال جذب مدافع چپ خارجی

به گزارش ایلنا، در حالیکه سرخپوشان میلاد محمدی، مدافع ملی‌پوش با سابقه ۷۰ بازی ملی و حضور در جام جهانی و جام ملت‌های آسیا را در اختیار دارند، وحید هاشمیان تصمیم گرفته برای تقویت این جناح، یک بازیکن خارجی نیز به تیم اضافه کند.

محمدی که پیش‌تر در تیم‌هایی مانند اخمت گروژنی روسیه، آ.ا.ک آتن، خنت بلژیک و آدانااسپور ترکیه بازی کرده، فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و انتظار می‌رفت خیال باشگاه از پست دفاع چپ را راحت کند. با این حال، کادر فنی در کنار او، نام وحید امیری و فرشاد احمدزاده را نیز به‌عنوان گزینه‌های جایگزین در نظر داشت.

اکنون با رسمی شدن مذاکرات برای جذب مدافع چپ خارجی، احتمال ایجاد تغییرات در فهرست تیم و حتی لیست مازاد قوت گرفته است. باید دید سرنوشت میلاد محمدی و بازیکنان رزرو این پست چه خواهد شد، به‌خصوص که مدافع ملی‌پوش پرسپولیس در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ برای حفظ جایگاه خود در ترکیب اصلی تیم ملی به ثبات بیشتری نیاز دارد.

این تصمیم می‌تواند آغازگر تحولات مهمی در خط دفاعی پرسپولیس باشد و احتمالاً اخبار نقل‌وانتقالاتی مهمی را در روزهای آینده رقم بزند.

