زوم روی صحنه گل دوم تراکتور؛ درخواست عجیب آرمین از آدان!
آرمین سهرابیان یکی از مقصران دومین گل تراکتور به استقلال در سوپرجام لقب گرفته است.
به گزارش ایلنا، تیم استقلال تا دقایق پایانی بازی، جام قهرمانی سوپرجام را در دستان خود میدید و در آستانه کسب دومین قهرمانی متوالی در فوتبال ایران قرار داشت، اما سرنوشت برای آبیپوشان طور دیگری رقم خورد. یک ضربه پنالتی بحثبرانگیز و سپس یک اشتباه دفاعی جبرانناپذیر، معادلات بازی را به طور کامل تغییر داد.
در حالیکه هنوز شوک گل تساوی امیرحسین حسینزاده از روی نقطه پنالتی از سر استقلال نرفته بود، این تومیسلا اشتراکالی، مهاجم تراکتور، بود که با یک حرکت کاری گل دوم و پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
صحنه گل دوم تراکتور، لحظهای حیاتی و تأملبرانگیز در این دیدار بود. روی یک ارسال بلند به پشت خط دفاعی استقلال، در نزدیکی محوطه جریمه، تومیسلا اشتراکالی با یک استارت انفجاری، چندین گام دورتر از آرمین سهرابیان، مدافع استقلال، شروع به حرکت کرد. سرعت بالای اشتراکالی به او اجازه داد تا از سهرابیان پیشی گرفته و توپ را برای خود مهیا کند.
جا ماندن آرمین سهرابیان در این صحنه، به حدی غیرمنتظره و عجیب بود که با تماشای صحنه آهسته آن، هر بینندهای متحیر میماند. به نظر میرسید حتی خود اشتراکالی هم در آن لحظه امید نداشت که بتواند این فاصله چند متری را جبران کند و به موقعیت تک به تک با دروازهبان برسد.
اما اشتراکالی، پس از این استارت برقآسا، در موقعیت تک به تک قرار گرفت و با یک ضربه دقیق و هوشمندانه، توپ را به تور دروازه استقلال چسباند تا گل دوم تیمش را به ثمر برساند و رؤیای قهرمانی استقلال را در آخرین لحظات بر باد دهد.
جالبترین بخش ماجرا آنجا بود که آرمین وقتی سعی کرد با دستش اشترکالی را متوقف کند اما ناکام ماند با اشاره دست دیگرش از آدان خواست که از دروازه خارج شود. آدان هم خارج شد اما از دست او هم برای مهار گل دوم تراکتور کاری برنیامد.
هر چه که بود دو اشتباه مرگبار از خط دفاع استقلال، اولین جام فصل را از دست این تیم پراند. اشتباهاتی که جبرانش برای آرمین سهرابیان و سامان فلاح فقط در طول فصل جدید لیگ برتر ممکن است. فصلی که یک هفته دیگر با مصاف با تراکتور در تبریز آغاز خواهد شد.