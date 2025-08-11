گلر رئال مادریدی از تراکتور گل خورد/ گل تساوی حسینزاده
مهاجم ملیپوش تراکتور موفق شد طلسم گلر اسبق رئال مادرید در دروازه استقلال را بشکند.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران میان استقلال و تراکتور در ورزشگاه نقش جهان با هیجان بالایی دنبال شد و لحظات جذاب و سرنوشتساز یکی پس از دیگری رقم میخورد. در شرایطی که آبیپوشان با ترکیبی جدید و حضور چند خرید تازهوارد به میدان رفته بودند و تراکتوریها هم با حفظ ساختار اصلی فصل قبل به دنبال فتح اولین جام فصل هستند، امیرحسین حسینزاده نقش مهمی در تغییر نتیجه ایفا کرد. استقلال در نیمه اول از تراکتور بل گل روزبه چشمی پیش افتاد اما این حسین زاده بود که در دقیقه ۸۶ با خطای هند پنالتی که سامان فلاح مرتکب شد صاحب ضربه پنالتی شد.
در دقیقهای حساس از نیمه دوم، مهاجم ملیپوش تراکتور پشت ضربه پنالتی ایستاد و با ضربهای دقیق و برخلاف جهت حرکت آنتونیو آدان، سنگربان اسپانیایی و سابق رئال مادرید، دروازه استقلال را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.
این گل نه تنها شور را به اردوی سرخپوشان تبریزی بازگرداند، بلکه نشان داد حسینزاده همچنان و همانند فصل پیش توانایی تاثیرگذاری در بزرگترین مسابقات را دارد.
این پنالتی همچنین آزمونی جدی برای آدان بود که پس از بیش از ۵۰۰ روز دوری از میادین، در نخستین بازی رسمی خود با پیراهن استقلال انجام داد و علیرغم سیوهای خوب نتوانست دروازهاش را در این صحنه بسته نگه دارد.
تراکتور دقایقی بعد از گل تساوی توانست با یک حرکت عمقی توسط اشتراکالی به گل دوم برسد.