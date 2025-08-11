خبرگزاری کار ایران
حاج‌صفی: از نظر روحی، روانی و بدنی برای بازی ۱۰۰ درصد آماده‌ایم
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: باید بگویم از نظر روحی و روانی و بدنی ۱۰۰ درصد برای بازی فردا آماده‌ایم و ان شالله دست پر از زمین خارج شویم تا بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

به گزارش ایلنا، احسان حاج‌صفی بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الدحیل قطر اظهار داشت: فردا بازی بسیار سختی با تیم خوب و با کیفیت الدحیل داریم؛ می‌دانیم این تیم بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده اما ما به خوبی آنها را آنالیز کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نقاط ضعف و قوت تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده‌ایم؛ امیدوارم فردا از نقاط ضعف آن‌ها فردا استفاده کنیم و به گل برسیم.

حاج‌صفی تصریح کرد: خدا را شکر شرایط تیمی خودمان خوب است و ما در روزهای گذشته تمرینات خوبی داشتیم و روز به روز بهتر شده‌ایم.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: باید بگویم از نظر روحی و روانی و بدنی ۱۰۰ درصد برای بازی فردا آماده‌ایم و ان شالله دست پر از زمین خارج شویم تا بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

وی با اشاره به نبود VAR در این مسابقه، تصریح کرد: یک انتقاد هم داشتم؛ وقتی دو تا از بهترین‌ تیم‌های آسیا بازی دارند و امکانات، استادیوم و همه چیز خوب است،  می‌توانستند این بازی را با VAR  برگزار کنند تا مشکلی پیش نیاید و امیدوار هستم سال آینده بازی‌های این مرحله با VAR برگزار شود و این اتفاق نیوفتد.

 

