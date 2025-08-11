به گزارش ایلنا، احسان حاج‌صفی بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الدحیل قطر اظهار داشت: فردا بازی بسیار سختی با تیم خوب و با کیفیت الدحیل داریم؛ می‌دانیم این تیم بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده اما ما به خوبی آنها را آنالیز کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نقاط ضعف و قوت تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده‌ایم؛ امیدوارم فردا از نقاط ضعف آن‌ها فردا استفاده کنیم و به گل برسیم.

حاج‌صفی تصریح کرد: خدا را شکر شرایط تیمی خودمان خوب است و ما در روزهای گذشته تمرینات خوبی داشتیم و روز به روز بهتر شده‌ایم.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: باید بگویم از نظر روحی و روانی و بدنی ۱۰۰ درصد برای بازی فردا آماده‌ایم و ان شالله دست پر از زمین خارج شویم تا بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.

وی با اشاره به نبود VAR در این مسابقه، تصریح کرد: یک انتقاد هم داشتم؛ وقتی دو تا از بهترین‌ تیم‌های آسیا بازی دارند و امکانات، استادیوم و همه چیز خوب است، می‌توانستند این بازی را با VAR برگزار کنند تا مشکلی پیش نیاید و امیدوار هستم سال آینده بازی‌های این مرحله با VAR برگزار شود و این اتفاق نیوفتد.

انتهای پیام/