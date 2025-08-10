پیشنهاد سنگین اورتون برای جذب ستاره مازاد منچسترسیتی
باشگاه اورتون آماده است تا بخش عمده دستمزد ۳۰۰ هزار پوندی جک گریلیش را تقبل کند و با قراردادی قرضی، این وینگر کنار مازاد منچسترسیتی را به گودیسون پارک بیاورد.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز، اورتون حاضر است بیشتر دستمزد ۳۰۰ هزار پوندی هفتگی جک گریلیش را پرداخت کند تا انتقال قرضی این بازیکن ۳۰ ساله که ارزش آن میتواند به ۱۲ میلیون پوند (۱۶ میلیون دلار) برسد، عملی شود. مذاکرات دو باشگاه در طول تابستان ادامه داشته و هدف اورتون مشخص شدن جزئیات برای نهاییکردن توافق است.
تیم تحت هدایت دیوید مویس پیش از این با جذب دائمی چارلی آلکاراز پس از یک دوره قرضی موفق و همچنین خرید تیرنو بَری از ویارئال، خط حمله خود را تقویت کرده است. در حالیکه گریلیش جایی در برنامههای منچسترسیتی ندارد، او همچنان میتواند عنصر تأثیرگذاری در حمله اورتون باشد.
با وجود کمبود زمان بازی در باشگاه، گریلیش امیدوار است بتواند به فهرست انتخابی توماس توخل برای جام جهانی آینده راه پیدا کند. توخل که نوامبر گذشته و در اولین فهرست خود بهعنوان سرمربی تیم ملی انگلیس نام گریلیش را گنجانده بود، علاقه زیادی به سبک بازی او دارد.
اگر اورتون حاضر به پرداخت بخش عمده دستمزد این ستاره باشد، بعید است گزینهای بهتر از این انتقال برای گریلیش فراهم شود. این اقدام نشانهای از اعتماد مویس به تواناییهای بازیکنی است که تنها چهار سال پیش با مبلغ ۱۰۰ میلیون پوند به منچسترسیتی پیوسته بود و اکنون هواداران امیدوارند بار دیگر فرم درخشان گذشته خود را پیدا کند.